Se autopurga la policía de Ecatepec

México.- En una especie de autopurga, malos elementos de la policía municipal de Ecatepec se dieron de baja por no convenir a sus intereses la política de cero tolerancia, no corrupción y trabajar a favor de la seguridad ciudadana.

“En seguridad pública ya se hizo una primer purga, no dimos de baja a nadie sólo se quitaron policías destinados a cuidar a funcionario como Eruviel y el ex obispo Onésimo Cepeda y unos 15 elementos que no les gustó se dieron de baja solos, lo único que se les dijo es que se pusieran a trabajar a favor de la ciudadanía de Ecatepec, que no habría corrupción y ellos solos se dieron de baja, son quienes tienen una percepción diferente a lo que es el trabajo y esperamos que algunos más renuncien.Lo que queremos que entiendan es que aquí ya no es lugar de extorsión y corrupción”, señaló a El Sol de México el alcalde Fernando Vilchis.

De igual manera como parte de la nueva estrategia de seguridad para Ecatepec, Vilchis Contreras inició el programa de colocación y reparación de luminarias en Jardines Morelos Quinta Sección ya que detectaron que 35 mil luminarias están inservibles, las cuales representan el 47% de la totalidad del alumbrado público del municipio, lo cual es factor importante en los altos índices delictivos que se registran en esta localidad.

El alcalde informó que en los próximos 30 días de su gobierno esperan realizar 2 mil 400 labores de mantenimiento del alumbrado público en comunidades como Tierra Blanca, El Gallito, Emiliano Zapata y Las Américas. Ya que “contar con calles y espacios públicos bien iluminados es indispensable para que los ciudadanos se sientan seguros, además de la vigilancia que deben proporcionar los policías municipales”.

Sentenció que a mediano plazo espera tener cubierto el 85 por ciento del territorio iluminado, ya que de 72 mil lámparas instaladas en Ecatepec, un 47 por ciento se encuentran apagadas, y en otros casos “hay calles que ni siquiera contaban con postes la labor es como si partiéramos de cero”.

Destacó el edil que en unos 10 días más dará a conocer el balance de la entrega recepción y las fuertes irregularidades que se van detectando en el organismo de agua no nos dejaron ni siquiera un documento, ellos dieron por entregado un helicóptero que no tenemos, y nos heredan deudas que revisamos su justificación, pero que en su momento en conjunto serán causa de una auditoría del mismo congreso y se fincaran las responsabilidades que se deban fincar.