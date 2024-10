Edificio dañado no puede ser demolido: Protección Civil Naucalpan

Personal de Protección Civil y DIF municipal de Naucalpan informaron que no hay condiciones para que el edificio de cuatro niveles ubicado en la colonia Alfredo V. Bonfil sea demolido de forma controlada, por lo que equipos de emergencia ya se encuentran en la zona para esperar a que colapse.

Se detalló que harán guardias de 24 por 24 para estar todo el día y la noche a esperar que colapse y hasta el momento no será necesario evacuar más casas.

Entre los colonos hay preocupación ya que al momento del colapso de la estructura no se sabe cuál sería el perímetro impactado.

Local Vecinos desalojados de edificio con daño estructural en Naucalpan realizan bloqueo

Autoridades del Sistema Municipal DIF, Protección Civil y Gobierno, así como de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura, se reunieron con los afectados para realizar un censo y determinar el tipo de apoyo requieren, además de entregarles colchonetas y despensas.

Moisés Minquini Matilde, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos, explicó que la cimentación de los edificios presenta daños muy severos, los cuales harán colapsar el inmueble de tres pisos en cualquier momento.

‘No podemos intervenir para llevar a cabo la demolición controlada, porque es arriesgar al personal, se requiere personal especializado para llevar a cabo esto, que puede suceder en cualquier momento; se siguen escuchando truenos y ruidos’.

Se informó que el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa municipal citará al propietario del inmueble y a los inquilinos afectados, para tratar de llegar a un acuerdo al respecto, debido a que se trata de un conflicto entre particulares.

Cincuenta personas están en espera de su apoyo económico y en especie, mismas que ya no podrán regresar a sus casas ni recuperar lo que dejaron al interior de su departamento.

Hasta este fin de semana duermen en la intemperie, en improvisados campamentos que han levantado muy cerca de lo que fue su edificio.

Como una bomba de tiempo es como considera Protección Civil del municipio de Naucalpan al edificio con el número marcado 175 de la avenida prolongación Sierra Madre del Norte en la colonia Alfredo del V, Bonfil y que fue evacuado el pasado miércoles al presentar grietas.

Vecinos piden ayuda

‘Que coraje y tristeza, por años me hice de mis cosas, trabajando duramente, para que ahora se queden ahí adentro y no se puedan recuperar’, señala Martha, quien tiene 25 años, es de Baja California Norte y no tiene familia en México.

Local Desalojan edificio en Naucalpan por riesgo a derrumbe

‘Yo vendo gelatinas en las calles desde temprano hasta la tarde, para pagar la renta, el edificio cada vez que había un sismo se movía y por eso se empezó a ladear’, dice Chelita, otra vecina de los 50 damnificados

Por su parte, Miguel tiene 60 años y vivía con su hermana y su mama en el edificio que colapsó, desde hace 7 años, ‘ahora no sabemos a dónde irnos, por el momento nos quedamos en una carpa que nos presentaron, junto con los vecinos desalojados’, concluyó.

Las personas mencionan que los departamentos se los rentaban en 3 mil 500 pesos al mes, el doctor Jorge Matus propietario del inmueble, y pedía la cantidad de 10 mil pesos como depósito. Nota publicada por El Sol de Toluca