El peligroso oficio de ser chofer en Tecámac

TECÁMAC, Méx.- En muy peligroso manejar una camioneta de transporte público de pasajeros en Tecámac, “ya sólo le pedimos a Dios regresar a casa otra vez”, todos los conductores de todas las rutas tienen que pagar derecho de piso a los grupos criminales y además ser asaltados van varios muertos y camionetas quemadas, sin que las autoridades hagan nada.

Así lo denunciaron a El Sol de México conductores de rutas, quienes con el temor reflejado en el rostro pidieron el anonimato, explicaron que a todos los concesionarios de las rutas les piden dinero, en algunos casos son 300 pesos a la semana y en otros son dos mil pesos al mes. Si se hace un ejercicio de 200 camionetas de una ruta a dos mil pesos, da como resultado un jugoso negocio de 400 mil pesos mensuales.

Además de sufrir las extorsiones, los choferes que trabajan en el territorio de Tecámac deben enfrentar de tres a cuatro asaltos en la mañana y otros tantos por la tarde-noche diariamente, “algunas veces sólo asaltan al pasaje y se bajan, pero otras también a nosotros”.

Coincidieron los conductores entrevistados que ya todos los lugares son peligrosos, “la rata se sube hasta en las bases y a unas cuadras asaltan ya es en todos lados y a plena luz, los tramos más peligrosos son de la cinco de Mayo a Loma Bonita, la autopista México-Pachuca y la federal México-Pachuca es lo más fuerte”.

Aseguran los conductores que no hay ninguna seguridad policíaca, ni estatal ni municipal, su esperanza es que entrando el Ejército los soldados sí hagan su trabajo, “las patrullas y sus retenes sólo son por un ratito y ni hacen nada la verdad, los delincuentes les dan su lana para que no hagan nada, nunca vigilan, dejan al pasaje y a uno solo con los ratas”.

SON EXTORSIONADOS

“Mire lo de la camioneta que le echaron la granada el martes, aquí por la entrada de Ojo de agua, no es nuevo, la semana pasada quemaron otra camioneta, nada más en la ruta 74 van cuatro choferes muertos y seis camionetas quemadas, aquí hay que pagar de extorsión 300 pesos a la semana y somos 220 camionetas o nos queman la unidad y vale de 200 a 300 mil pesos cada una depende del modelo de la camioneta, el seguro no nos cubre ataques delictivos sólo choque, robo y daños a terceros, entonces si no perdemos la vida perdemos nuestro patrimonio familiar”

Valle de México Tecámac ya espera la Guardia Nacional ante la creciente inseguridad

Explicaron: “A todas las rutas se les está extorsionando los directivos son los que piden la cooperación y ellos entregan a los maleantes, aquí son dos mil mensuales por camioneta y nada más en este derrotero somos como 30 camionetas; aquí ya son dos muertitos de esta ruta y de otras rutas son varios muertos”, Ya solo le pedimos a Dios llegar otra vez a casa.

NO TENEMOS OTRA OPCION PASAJEROS

Entrevistados en el paradero que se ubica a un costado del palacio de gobierno municipal, pasajeros también indicaron con miedo estar hartos, doña Licha señaló: "a mí nada más me ha tocado una vez y les dimos cien pesos que traía, pero ya le quitaron su celular a mi hija y la quincena completa a mi yerno con su teléfono.

Mario usuario de la línea San Pedro-Santa Clara indica: "A mí ya me asaltaron dos veces, unos te pegan y otros son alivianados si les das lo que traes y se bajan sin bronca. Todos sueñan con tener su propio auto para no usar el transporte de pasajeros y todos coincidieron tener la percepción de que las autoridades de todos los niveles no hacen nada y que los policías están coludidos con la delincuencia.

A NOSOTROS NO NOS CORRESPONDE AYUNTAMIENTO

El Sol de México pidió una entrevista con la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, la cual fue negada bajo el concepto de que a la autoridad municipal no le concierne la seguridad en el transporte público de pasajeros, es tema del gobierno del Estado de México, y en el tema de la extorsión, homicidio de choferes y quema de camionetas en su territorio, indicó el ayuntamiento que es delincuencia organizada y corresponde sólo al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Tras las amenazas a la alcaldesa Mariela Gutiérrez, ésta aceptó usar vehículo blindado y escoltas como le fue recomendado por la secretaria de Seguridad mexiquense, Maribel Cervantes, e incluso se acrecentó la vigilancia del Ejército en el palacio de gobierno.