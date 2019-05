Empresarios del Edomex sin afectación por contingencia ambiental

A pesar de que no registraron pérdidas económicas por la contingencia ambiental por partículas PM2.5, los principales industriales y comerciantes del Estado de México no registraron pérdidas económicas ni afectación.

Francisco Cuevas presidente de UNIDEM, que aglutina a las principales marcas del país, explicó a El Sol de México que en el caso de sus afiliados la contingencia ambiental no les afecto en el reparto o económicamente ya que la mayoría son empresas muy grandes, con parque vehicular nuevo o seminuevos.

“No nos afecta el hoy no circula hay algunos socios de empresas muy pequeñitas que si cuentan con dos o tres vehículos y de modelo anterior pero es mínimo, en el caso de los que se dedican a la venta de cosas de primera necesidad como alimentos y básicos la actividad fue normal su actividad y tampoco afecto al consumidor”, dijo.

Explicó que solo hubo algunos retrasos en la entrega de mercancía y movimiento excesivo de tráileres, “hay empresas muy grandes como Wal-Mart, Chedraui y Soriana que piden la entrega de sus mercancía con un horario específico en este caso las empresas de distribución lo que hicieron es llegar antes y formarse fuera de los CEDIS (centros de almacenamiento y distribución) eso genero mucho movimiento en la noche en los municipios de Cuautitlán de Romero y en Tepotzotlán que es donde hay más centros de almacenamiento de este tipo”.

Respecto a la contaminación ambiental, la Unión Industrial del Estado de México, hizo un llamado a los titulares de los tres niveles de gobierno para aplicar sanciones a quienes provoquen incendios, pues éstos han generado la emergencia ambiental por contaminantes en el Valle de México y que ponen en riesgo la salud de miles de sus trabajadores y sus familias aunado a la población en general.

Cuevas Doberganes detalló que la industria no es causante de los contaminantes PM10 y PM2.5 pero ya se emitieron las recomendaciones realizadas por la CAME a los agremiados, pues en la medida en que se contribuya a reducir emisiones y disminuir el uso del auto en los empleados, se ayuda a que el problema no se agrave.

“En el caso de la industria, por el momento, sólo hay prohibiciones para las que utilizan el carbón y combustóleo para emitir calor; pero ya no hay empresas en la zona conurbada de la Ciudad de México que utilicen carbón o combustóleo”, precisó el líder industrial.

De igual manera la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) indicó que no registraron pérdidas económicas en sus afiliados por la contingencia ambiental.