En la lona Ecatepec por crisis financiera

ECATEPEC.- Este municipio se encuentra en una crisis financiera que podría dejar inoperante la realización de obras, la distribución de agua y los proyectos de programas sociales por una deuda global de tres mil 500 millones de pesos, mucha de ella inmediata, y un presupuesto de cuatro mil 900 millones, del cual 36% se destina al gasto corriente, principalmente a salarios.

Para resolver esta problemática el ayuntamiento pedirá auxilio a la Federación y al gobierno del Estado de México, destacó su alcalde Fernando Vilchis.

En entrevista con El Sol de México manifestó que los grupos vulnerables son los más afectados, ya que no habrá recursos para becas, apoyos a personas con discapacidad, de la tercera edad y prácticamente para ningún programa social.

Externó que posiblemente la obra pública, el agua potable y la seguridad se podrían ver afectados, ya que son los principales rubros de la administración, y una vez descontando el gasto corriente de mil 764 millones quedarían tres mil 136 millones de pesos del presupuesto anual, que no cubre ni la deuda global.

El alcalde consideró la posibilidad del endeudamiento como una solución, mala pero que finalmente podría evitar dejar inoperante al municipio, todo depende de cómo respondan la Federación y el gobierno del Estado de México.

FUEGO AMIGO

Vilchis Contreras indicó a El Sol de México que fue ventajoso y con alevosía el corte de la CFE a tres pozos de agua “sí les debe la administración 212 millones de pesos de deuda histórica, pero les estoy pagando 28 millones mensuales de renta, use o no la energía, Ecatepec es su cliente más importante y de mayor consumo y así nos tratan con fuego amigo, no tengo servicio bien regulado en los pozos, en las luminarias que apenas estamos instalando y ellos sí cobran parejo, no entiendo el corte, porque uses o no la energía pagas 28 millones, nos llegan y nos hacen cortes cuando en algunos casos ni siquiera estamos usando la luz”.