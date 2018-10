Vecinos de Melchor Ocampo lloran muerte de Valeria de 12 años

Desde esta mañana se realizó el velorio de la pequeña Valeria quien fuera encontrada en un baldío el pasado lunes.

De acuerdo con el reporte, la menor de 12 años fue privada de su libertad desde el domingo cuando presuntamente fue a la tienda. Hasta el momento se desconocen los detalles del crimen, así como la identidad del o los responsables del asesinato de la menor.

El crimen ocurrido en la colonia El Mirador consternó a vecinos de la zona quienes exigen a las autoridades justicia. La Miriam Escalona Piña aseguró que para evitar este tipo de actos se debe trabajar en la prevención desde el núcleo familiar.

La búsqueda y el hallazgo

Después de las brigadas de búsqueda para la localización de una menor en Melchor Ocampo, Estado de México, el cuerpo de Valeria fue encontrado sin vida.

Valeria “N”, la niña de 12 años que fue raptada por un sujeto cuando salió de su casa para ir a la tienda, fue encontrado en un terreno baldío cerca de su domicilio.



Valeria había sido privada de su libertad por un sujeto la tarde del domingo, cuando salió de su casa ubicada en la Colonia El Mirador, hecho que, movilizó a sus familiares y vecinos quienes detuvieron a los automovilistas para revisarlos.

cortesía

Luego de hallar el cuerpo, un grupo de aproximadamente 200 personas protestaron frente a la alcaldía para exigir justicia, donde fueron atendidos por la alcaldesa Miriam Escalona Piña.

Justicia nada más y que caiga todo el peso sobre los ca… que le hicieron eso a mi hija, esto ¡por favor! que no quede impune, Valeria salió a la tienda, pero nunca regresó





Eran las 4:30 cuando empezaron la búsqueda y "nosotros decíamos, tiene que ser antes de que oscurezca, no hay que darles tiempo, no hubo apoyo de autoridades, no hubo apoyo”, dijo Blanca Nayhelli, tía de la menor fallecida.

cortesía

“Que los agarren, porque ellos andan por aquí, por aquí andan sueltos y no es la primera niña que matan, van a volverlo a hacer, van a volver a seguir matando, que lo agarren”, dijo Rosario, abuela de la menor.

Durante la manifestación, la alcaldesa, Miriam Escalona Piña, ante los furiosos reclamos de los habitantes, tuvo que ser protegida por una valla de policías municipales, que se apostaron en la entrada del edificio de gobierno, lo que estuvo a punto de ocasionar un enfrentamiento.

cortesía

La edil, aseguró que para evitar este tipo de actos se debe trabajar en la prevención desde el núcleo familiar.

Ni todos los policías van a generar la seguridad que podemos generar nosotros desde nuestras propias familias