Gasolineras dan preferencia a ambulancias, bomberos y patrullas

Pese a que el desabasto de combustible en el Estado de México ha comenzado a afectar a los cuerpos de emergencia y policiacos algunos establecimientos han optado por dar preferencia a la carga de ambulancias, camiones de bomberos y patrullas, ya que consideran que sus labores cotidianas son de suma importancia para la sociedad.



De acuerdo con el coordinador de la Cruz Roja Mexicana delegación Estado de México, Francisco Javier Rodríguez, en el Valle de Toluca existen dos gasolineras que no niegan la carga de combustible a sus vehículos de emergencia.

Sin embargo, agregó que para evitar hacer uso del vehículo en un servicio falso o que no amerita su salida, cada que se recibe una llamada de emergencia el radio-operador tiene la tarea de consultar el reporte en el 911 o con las mismas corporaciones policiacas.

“Tenemos que verificar que son servicios reales, que no sean falsos, como cuando solicitan una ambulancia para verificar que una persona se encuentra bien por alguna situación menor, nosotros les cuestionamos sobre lo que aconteció y en base a ello podemos asesorarlos, precisamente para no desperdiciar el combustible en un servicio que no amerita que se mueva”, explicó.



Por su parte, los Bomberos de Toluca confirmaron de manera extraoficial que pese al desabasto de combustible generalizado no han dejado de atender servicios, pues al igual que en el caso de la Cruz Roja, hay establecimientos que no les niegan la carga de gasolina.

Foto: Luis Rodríguez

En el caso del Servicio de Urgencias del Estado de México, trascendió que no se han tenido problemas severos en el tema, por lo que continúan cubriendo los servicios de la ciudadanía como de costumbre, no obstante trascendió que algunos trabajadores ya enfrentan el problema de manera personal, lo que les dificulta llegar a tiempo a sus actividades e incluso les ha orillado a hacer uso del transporte público para presentarse a trabajar.

De manera extraoficial trascendió que patrullas estatales y municipales también han sido apoyados con la carga de combustible. “La verdad es que los gerentes y encargados de las gasolineras nos han comentado que no tienen más que las reservas, pero en lo que pueden nos han cargado de combustible, dicen que le están dando la preferencia a los bomberos, a las ambulancias y a nosotros”, detalló un oficial de Tránsito Estatal, versión que posteriormente fue confirmada oficialmente a esta casa editorial.

A esto, la SS agregó que se están tomando medidas preventivas para impedir en la medida de lo posible que los patrullajes y actividades propias de la corporación se “paralicen” por la escasez de combustible.