Municipios no hacen lo suficiente en combate al huachicol: Max Correa

Estado de México.- A pesar de no ser su competencia si no de la federación, los gobiernos estatal y municipales cercanos a los ductos de Pemex deberían hacer una parte principalmente sus áreas de Protección Civil y seguridad en la lucha contra el robo de hidrocarburos que a diario se da en la entidad mexiquense.

Así lo dio a conocer el diputado Max Correa Hernández, presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado de México, quien hizo un llamado a los gobiernos estatal y municipal por donde pasan ductos de Pemex, para que sus coordinaciones de Protección Civil establezcan protocolos preventivos que coadyuven con el gobierno Federal a combatir el robo de hidrocarburos.

Argumentó que si bien la protección civil de los ductos de Pemex es responsabilidad de la federación, señaló de manera respetuosa que los gobiernos locales deben asumir una postura de solidaridad contra el robo de combustible, que pone en peligro a toda la población, como ya ocurrió en el vecino estado de Hidalgo.



En el ámbito de sus competencias los municipios pueden asumir el combate al huachicoleo detectando tomas clandestinas y diseñando protocolos de actuación para prevenir y atender desastres.

“No queremos que en la entidad mexiquense se repita la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, por ello es imprescindible revisar los protocolos, planes y programas de actuación que se aplican en este tipo de situaciones; asimismo, desde la legislatura haremos lo que nos toca con la finalidad de apoyar y robustecer las acciones para prevenir el sabotaje de ductos”.

Tras señalar que en el Estado de México no pasa un día en que personas son detenidas por transportar o comercializar gasolina robada, el también secretario general de la Central Campesina Cardenista (CCC) exhortó a la ciudadanía para que no participe en el hurto de combustible, no sólo porque es un delito, también constituye un riesgo a su integridad y vida.