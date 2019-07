Incertidumbre en el Edomex por la Guardia Nacional

Unos 200 elementos de la Guardia Nacional (GN) se encuentran ya realizando labores de vigilancia en el municipio de Atizapán mientras que otras localidades mexiquenses como Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Tecámac alistan espacios para su instalación, aunque en la mayoría de los 59 municipios que se ubican en la Zona Metropolitana se desconoce si llegará este cuerpo de seguridad.

Mientras esto sucede en territorio mexiquense, en la Ciudad de México ya opera en la alcaldía de Iztapalapa, al tiempo que Xochimilco e Iztacalco preparan los lugares donde se instalarán los cuarteles. Por ahora se ubicará sólo en ocho alcaldías.

EL CASO EDOMEX

A una semana de entrar en funciones la Guardia Nacional, sólo se ha reportado su llegada en un solo municipio de los 59 de la zona metropolitana, donde una parte de ayuntamientos aún se encuentran en el proceso de la selección de predios para las instalaciones de los agrupamientos que lleguen, otros como Tlalnepantla lo mantienen como un secreto de seguridad.

Municipios que no pertenecen a Morena, como Nezahualcóyotl y Huixquilucan, esperan aún que la Guardia Nacional les aporte detalles de cuáles son sus requerimientos de espacio y si van a llegar y cuándo será, aunque ambas administraciones indican que sus estrategias de seguridad municipal les han dado excelentes resultados y sus índices delictivos no son altos, aunque es bienvenida la GN no es prioridad.

El Inspector General de la GN en Atizapán, Gustavo Caratachea Esparza, anunció la llegada de 200 elementos de un total de 400, y dijo no vienen a desplazar las funciones que hace la policía estatal o municipal, como Guardia Nacional, “tenemos nuestras propias atribuciones y me debo coordinar con estas dos autoridades”.

De los cerca de 59 municipios metropolitanos del Valle de México, muchos de ellos con altos índices delictivos como Tlalnepantla, Coacalco, Naucalpan, Chalco y Villa Nicolás Romero, entre otros, sólo cuatro indicaron a El Sol de México tener ya los predios para alojar a los elementos que lleguen a su localidad.

CIUDAD DE MÉXICO

Xochimilco está listo para recibir a los efectivos de la Guardia Nacional (GN) y tiene al menos tres terrenos para alojar sus campamentos, aseguró ayer, en entrevista, su alcalde José Carlos Acosta.

En el Bosque de Nativitas, apuntó que la entrada de esa corporación pudiera registrarse este mes y que los delitos a combatir serán narcomenudeo, robo a peatón, comercio, casa habitación y pasajeros, extorsiones y ambientales.

Por lo que toca a los sitios para dar alojamiento a los efectivos de la Guardia Nacional, el alcalde detalló que serían Tulyehualco, las afueras del Bosque de Nativitas y una localidad cercana del Reclusorio Sur, donde hay cuarteles de la Policía Montada.

De los sitios a patrullar por la GN, mencionó la carretera federal de México- Oaxtepec, que atraviesa esa alcaldía, y sirve para el tránsito de camiones de pasajeros y de carga provenientes de Tlalmanalco, Ozumba, Juchitepec, Chalco y Valle de Chalco, Estado de México.

Asimismo, es necesaria la vigilancia en la colonia San Lorenzo la Cebada y el Centro Histórico de Xochimilco, porque es un centro turístico.

El alcalde en Iztacalco, Armando Quintero, informó que ya se prepara un espacio para la llegada de 60 elementos, aunque reconoció que aún no tiene una fecha exacta de su arribo.