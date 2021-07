Inundaciones continúan por falta de recursos e irresponsabilidad social: Conagua

Falta de recursos, carencia de drenajes pluviales e invasión de cauces de ríos son los factores principales por los que siguen las inundaciones en la capital, a pesar de que ya está en servicio el Túnel Emisor Oriente, que desaloja al menos 150 metros cúbicos (m3) de agua por segundo, señaló Víctor Bourguett Ortíz, director del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México (OCAVM).

El funcionario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) participó en una conferencia de prensa sobre la evolución del Sistema Cutzamala durante la temporada de lluvias de 2021, el cual se considera sea un año promedio para mantener el abasto actual de 13.1 m3 por segundo a la capital y el Valle de México.

En cuanto a las inundaciones que se registran durante el periodo de tormentas, explicó que un factor es el rezago importante de drenajes pluviales, los cuales son muy costosos, porque en el tiempo de secas no son útiles; también, son diseñados para determinadas precipitaciones por un lapso de tiempo y cuando se tiene una lluvia importante, como la que se presentó el lunes en Atizapán y Tlalnepantla, Estado de México, así como en la alcaldía capitalina de Cuajimalpa, sobrepasan las capacidades.

El vocal Ejecutivo de OCAVM reconoció que se carece de dinero para hacer las obras, que algún día se tendrá, y que esto seguirá hasta que la población se ordene y esté dispuesta a respetar la naturaleza e invertir en protegerse de ella para no tener estos daños.

Añadió que lo que sigue es continuar la inversión y el trabajo para crecer en infraestructura y llegar a evitar estos problemas en los municipios y alcaldías.

Otro factor que mencionó es la invasión humana de los cauces de ríos y arroyos. Se ha construido sobre ellos, es decir, no se respeta la ley y la naturaleza, por lo que llamó a la población a no hacer esto: “eso es lo que nos ganamos al no respetar a la naturaleza y el medio ambiente”.

Asimismo, la basura que se tira en las calles va a dar a las alcantarillas y los cauces, donde obstruye el flujo del agua; las atarjeas están diseñadas para transportar aguas residuales y no la de la lluvia.

En otro tema, el funcionario de la Conagua dio a conocer que empezó la recuperación de los niveles de las presas del Sistema Cutzamala, por lo que el pronóstico de abasto de agua para la capital y el Valle de México el próximo año es de 14.1 m3 por segundo y otro escenario es dotar de 13.1 m3 por segundo, con base en las condiciones actuales de las presas.

Expuso que se reducirían los caudales si 2021 no es un año promedio en materia de lluvias, pero al parecer se mantendrán los niveles estimados de la misma, y aceptó que quizá a alguien no le va a gustar, pero la entrada de uno o dos huracanes sería benéfico, porque las precipitaciones sirven al campo, las ciudades y la naturaleza.

Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, afirmó que la recuperación del nivel de las presas del Sistema Cutzamala dependerá de las lluvias y del agua que se extraiga de ellas, por lo que hay que definir la cantidad a sacar con base en lo que se espera de precipitaciones y alcanzar las metas establecidas.

Finalmente, Jorge Joaquín González, vocal Ejecutivo de la Comisión de Aguas del Estado de México, dijo que el reparto de agua potable por medio de 63 pipas se mantendrá indefinidamente para abastecer a 148 colonias de 13 municipios de esa entidad.