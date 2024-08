Inundaciones en Chalco se extienden a más calles

A dos semanas de haberse registrado las primeras inundaciones en las colonias de Culturas de México y Jacalones, en el municipio de Chalco, la situación se mantiene alarmante para los vecinos de las calles que se mantienen bajo el agua.

Los vecinos de las calles Mayas, Mexicas, Chalchihueiticue, Yaquis, Tlaxcaltecas, Tarascos y Cempoaltecas no son los únicos que se encuentran afectados por las inundaciones, pues mediante un recorrido realizado por El Sol de Toluca, la tarde del jueves 15 de agosto, se identificaron nuevas vialidades inundadas por el desbordamiento del alcantarillado.

Las calles de Aztecas, Mazatecas, Toltecas, Mazahuas, Huicholes y Tarahumaras también presentan algunos tramos anegados, lo que ha ocasionado un severo caos vial en la zona para los vehículos que no pueden circular con normalidad en calles como Chalchihueiticue y Huehuecoyotl.

Valle de México Tromba en Tultitlán, Estado de México, inunda un tramo de la vía López Portillo

A consecuencia de la precipitación registrada la noche del miércoles, las inundaciones aumentaron en algunos puntos que tenían poca presencia de agua, por lo que los elementos de Protección Civil, Bomberos estatal y municipal continúan con la labor de trasladar a los vecinos afectados a bordo de lanchas.

Las brigadas conformadas por elementos de Protección Civil, Bomberos, Policía estatal y municipal, trabajadores del Organismos regulador del agua y la Comisión del Agua del Estado de México continúan recorriendo las calles.

Sin embargo, es bastante visible que el nivel del agua rebasó las capacidades del sistema de alcantarillado en las colonias, pues la gran parte de las coladeras continúan expulsando aguas negras hacia las calles.

En la calle 5 de mayo, donde el nivel del agua ya había descendido por completo e incluso elementos del ayuntamiento de Chalco habían realizado hace unos días trabajos de asfaltado por las afectaciones a causa de las inundaciones, nuevamente se registró aumento en el nivel del agua.

Algunos negocios más cercanos al entronque con la avenida Solidaridad colocaron costales para evitar que el agua ingrese a los locales, sin embargo, hay algunos que no han corrido con la misma suerte y nuevamente el agua ingresó a sus espacios ensuciando lo que hace unos días habían recuperado.

En el caso de la avenida Solidaridad, el encharcamiento que impide el paso de los vehículos mantiene su profundidad, aunque la longitud aumentó considerablemente, pues el miércoles no alcanzaba a afectar ciertos comercios que se encontraban en la zona y ahora los dueños pusieron una barreras de costales para evitar que el agua entre a los establecimientos.

“En la noche subió el agua, pensamos que nos íbamos a salvar porque la lluvia de hace dos días estuvo más fuerte y ni así nos alcanzó, pero nos equivocamos y pues como pudimos nos pusimos a poner los costales con arena. Hay una señora que aquí vende comida y pues no se pudo poner porque el agua huele muy feo y en cualquier momento le iba a llegar a sus mesitas”.

Afectaciones a la salud

Los vecinos de la colonia Culturas de México reportó un aumento en el número de casos en cuanto a enfermedades gastrointestinales, ya que para los chalquenses, realizar su vida cotidiana entre aguas sucias es un foco de infección bastante importante.

“No hay vecino que conozca que no se haya enfermado del estómago. Todos han tenido diarrea, o les duele el estómago, o tienen vómito, pero no hay uno solo que me diga que no se ha sentido por lo menos mal. Ya es insostenible la situación, de verdad es bastante molesto el tener que comer con el olor tan penetrante”, declara Mónica, vecina de la colonia.

También puedes leer: Vecinos de Zapotlanejo intentan limpiar sus hogares tras la inundación

Los elementos del sector salud que forman parte de las brigadas enviadas por la Secretaría de Salud estatal declararon que se mantiene una campaña constante de desparasitación por parte de todos los centros de salud en el municipio, así como las brigadas que se encuentran en puntos estratégicos de la colonia.

“Además de los hongos en las manos, nos hemos encargado de que a todos los vecinos que vienen diariamente, que son aproximadamente entre 50 a 60, les damos desparasitantes, o medicamentos para infecciones estomacales y diarreas” comentaron las autoridades.

Sin embargo, los vecinos consideran que por más medicamentos que les sean otorgados, y aunque las campañas de vacunación contra tétanos, difteria, neumococo, SRP, Hexavalente, TDPA, VPH y rotavirus continúen de forma permanente por parte de la Secretaría, a través de la Jurisdicción Sanitaria Amecameca, no es suficiente por el foco de infección que es vivir como hasta el momento han tenido que hacerlo.

“Imagínese a toda su familia viviendo así, comiendo entre aguas negras. Mis hijos ya se me enfermaron del estómago. Nosotros comemos y vivimos en la planta alta pero no cocinamos porque es muy desagradable hacerlo con el olor tan penetrante y persistente. Nos traen de comer los de Protección Civil, y se los agradecemos, pero agradeceríamos más poder hacer nuestra vida cotidiana sin tener que caminar por las aguas negras” externó una vecina del la zona afectada.

Hasta el momento las brigadas se encargan de la entrega de medicamentos como Metronidazol suspensión, Amoxicilina con ácido clavulánico suspensión, Metoclopramida, Ibuprofeno suspensión y Dicloxacilina cápsulas luego de realizar la valoración médica correspondiente a los vecinos afectados.

Aprender a vivir bajo aguas negras

Hay vecinos que declaran que no pueden dejar de hacer su vida solo porque están inundados. Tal es el caso de los comerciantes, quienes tienen que continuar con la venta de sus productos aunque sea entre restos y olor a aguas procedentes del drenaje.

Tan solo el día miércoles, mientras en calles como Mayas, Mexicas, Chalchihueiticue, Tlaxcaltecas, Tarascos y Cempoaltecas el nivel del agua superaba los 40 centímetros, a escasos metros del tramo que nuevamente se encontraba inundado estaban instalados puestos de un tianguis que, de acuerdo con los vecinos, todas las semanas está ahí.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Este jueves un grupo de feligreses realizó una celebración a tan solo una calle de la zona más afectada por las inundaciones en la colonia Culturas de México, en donde al menos 40 personas compartieron alimentos y realizaban bailes típicos con el acompañamiento de una música de viento y una comparsa de chinelos.

“No podemos detener nuestras vidas, sí es muy triste ver a nuestros vecinos afectados y que no pueden salir de sus casas, hemos ido a repartirles comida unas dos veces en lo que va del mes, pero nosotros tampoco vamos a dejar de hacer nuestras actividades. Incluso, aquí hay personas a las que se les ha inundado la casa, pero ya sacaron toda el agua y pues vinieron a agradecer que aún tienen un techo”.

Los vecinos piden a los tres órdenes del gobierno atención inmediata a la problemática, pues consideran que su estado de salud puede empeorar considerablemente con el paso del tiempo.

Nota originalmente publicada en El Sol de Toluca