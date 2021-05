Maestro del CCH Naucalpan inicia huelga de hambre; su cuerpo sufre en solo unas horas

Mauricio Albuerne Sánchez, profesor de asignatura del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, inició el lunes 17 de mayo una huelga de hambre en demanda de la regularización inmediata de los contratos de todos los profesores y ayudantes de profesor de la UNAM.

Albuerne Sánchez también demanda el pago completo e inmediato de todos los adeudos que la Universidad tiene con los profesores y ayudantes de profesor al día de hoy.

La Universidad le debe 15 mil 120 pesos correspondiente de tres quincenas.

Sus misivas fueron puestas en un amplio cartel frente a las oficinas de la dirección del plantel y en su muro virtual de Facebook.

"Ante la violación de los acuerdos por parte de las autoridades del CCH Naucalpan, me declaro en huelga de hambre a partir de este momento y hasta el cumplimiento de mis demandas", dijo el profesor en sus redes sociales.

En sus demandas advierte que padece diabetes mellitus tipo 1 con 33 años de evolución, además de hipertensión desde hace 25 años.

Su cuerpo no resiste ni 24 horas

No pasaron más de 24 horas para que la salud del profesor sufriera los estragos de la huelga de hambre; pese a que indicó que rechazaría cualquier tipo de intervención médica, este martes dijo que sería atendido por personal médico luego de una descompensación por sus enfermedades crónicas.

En su cuenta de Facebook aseveró que tuvo vómito y que se complicaron sus niveles de glucosa en la sangre al registrar un resultado de 450.

"Desde ayer por la tarde noche comencé a sentir mucha acidez y ardor del esófago, por lo que tomé un omeprazol lo que supongo me ayudó a conciliar bien el sueño. Por la mañana el malestar se había incrementado, al tomar nuevamente omeprazol estuve a punto de volver el estómago, como una hora después volví el estómago, prácticamente pura agua pero también algunos rastros del pollo que fue mi última ingesta el día de ayer; posterior al evento me he sentido mucho mejor", relató por la mañana de este martes.





