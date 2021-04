Mantienen doble Hoy No Circula en Valle de México por mala calidad del aire

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó en su reporte de las 15:00 horas que se mantienen las medidas establecidas por alta concentración de ozono en el Valle de México.

La CAMe detalló que prevalecen las condiciones meteorológicas desfavorables para la dispersión de los contaminantes: estabilidad atmosférica, alta temperatura y alta radiación solar.

Por otro lado, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó en su último reporte que la calidad del aire en la capital es mala y la zona conurbada va de mala a aceptable.

Por estas condiciones, se mantiene las restricciones de movilidad a vehículos con holograma de verificación 1 y 2.

🔴SE MANTIENEN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS POR ALTAS CONCENTRACIONES DE OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



👉 MAS INFORMACIÓN: https://t.co/lG9w3df3Vz pic.twitter.com/jY7Og1UlZ3 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 27, 2021 15:00 h, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta en la #CDMX y su zona conurbada #CalidadDelAire de MALA a ACEPTABLE con un riesgo a la salud de ALTO a MODERADO.#QuedateEnCasa — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) April 27, 2021

Restricciones a la circulación en el Sector Transporte

Este martes deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

a) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

b) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

c) Los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”.

d) Las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea PAR, con excepción de aquellas que usen válvulas de desconexión seca.

e) Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

f) Los Taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

