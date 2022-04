Marchan para erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado de México

Con mantas y cartulinas que decían "Vivas se las llevaron vivas las queremos", "Basta a los feminicidios", integrantes de colectivas feministas realizaron una marcha en el municipio de Nezahualcóyotl dónde exigieron a las autoridades un alto a los feminicidios y la violencia contra las mujeres.

La mañana de este domingo integrantes de varias colectivas feministas se congregaron en el monumento al Coyote en el municipio de Nezahualcóyotl ubicado sobre la avenida Pantitlán esquina con López Mateos, donde iniciaron una marcha para exigir un alto a los feminicidios que se han cometido en el Estado de México.

En punto de las 12:00 horas las mujeres que vestían de blanco con un pañuelo color morado, marcharon sobre la avenida López Mateos, y corearon varias consignas.

"La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", "Los feminicidios no son hechos aislados, son crímenes de estado", "Ni una más, ni una más ni una asesinada más", "El Estado de México es una fosa común", eran uno de las tantos mensajes que de pudieron leer en las cartulinas que portaban.

"Pobres muchachas, no son 5, ni 10 somos un chingo, así como hay en Nezahualcóyotl, hay en Chimalhuacán, Iztapalapa acá donde parece que no es tierra de nadie, acá también nos matan, acá también les decimos "Por qué vivas se las llevaron vivas las queremos", señaló una de la integrantes.

Al frente de la marcha se encontraba la madre de Mitzy Tonanzin López Cruz de 18 años de edad, quien dijo que su hija desapareció el pasado 8 de abril cuando se dirigía a una cita con el doctor en la colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl y nunca la volvió a ver.

Mi hija no se fue a una fiesta, mi hija no estaba tomada, mi hija fue a una consulta médica, a unos estudios y ya no regresó, me hace falta mucho mi hija, así como les hace falta a sus hijas a muchas más, no quiero que mi hija sea una más", comentó con la voz entrecortada.

Así también, pidió el apoyo de la sociedad para dar con el paradero de la joven quien tiene como señas particulares un lunar en la mejilla derecha, así como varios lunares en la izquierda.

El contingente caminó por la avenida López Mateos, para después seguir por la avenida Chimalhuacán mientras seguían coreando consignas en contra del la violencia hacia la mujer.

Luego de al menos 40 minutos de caminata las más de 500 mujeres llegaron a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México con sede en Nezahualcóyotl "Palacio", dónde exigieron a las autoridades un alto a los feminicidios.

Además acusaron y denunciaron que muchos de los casos no son investigados con eficacia, además de que el personal de la fiscalía no atiende los casos con perspectiva de género.

"Exigimos que dentro de las instituciones dónde se atiende la violencia de género seamos atendidas con dignidad, ya que ni con un gobierno ni con otro nos han apoyado, siempre nos han regresado a nuestras casas, siempre nos han dicho que esperemos más de 24 horas para hacer la denuncia de desaparición".

"Siempre nos han dicho que no venimos golpeadas, no vemos el apoyo de la Fiscalía del Estado de México que son unos corruptos, nos vemos aliadas para salir de la violencia que vivimos todos los días, que vivimos en la camión y en nuestras casas", comentaron

En dicha marcha participó la señora Lidia Florencio, madre de la joven Diana Florencio quien fue hallada sin vida el pasado 2 de julio del 2017 en el municipio de Chimalhuacán, ahí recalcó que las autoridades no hacen nada sobre los asesinatos de mujeres.

"Todos los días nos desaparecen, todos los días nos asesinan es indignante ver todas las notas que salen en los medios de comunicación, en dónde nos dicen que han encontrado el cuerpo de una mujer asesinada, tirada en un basurero, como nos duele este México feminicida que se ha quedado indolente y omiso", dijo.

Denunció que la lucha que han realizado para erradicar la violencia contra las mujeres ha sido violentadas y pisoteada como el pasado 3 de abril dónde un grupo de mujeres fueron agredidas y golpeada cuando se encontraban en el Centro de Justicia de Chimalhuacán.

"El pasado 3 de abril fuimos brutalmente reprimidas en el Centro de Justicia de Chimalhuacán nada más por estar del lado de la compañera queremos alto al gobierno represor", recalcó.

Afirmaron que la alerta de género decretada en 13 municipios del estado no ha servido para frenar los feminicidios en la entidad.

Por ello exigieron al gobierno del Estado de México implementar esquemas de seguridad para la mujeres, así como cambio en los centros de justicia ya que aseguraron están llenos de corrupción.

