Médico del Hospital de Las Américas muere por Covid-19

Armando “N”, doctor que laboraba en el área de urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) Las Américas, murió la tarde del martes a causa del Covid-19.

Compañeros de Armando, refirieron que el médico, quien contaba con 43 años de edad, casado y residente de Ecatepec, no presentaba ningún otro factor de riesgo más que el estar en un hospital atendiendo pacientes.

“Descansa en paz amigo...Urgencias no será lo mismo sin ti...” y “Excelente persona e urgenciólogo, te llevaremos en el corazón en esta época de guerra Covid, tu lucha fue y será grande, trasciende hacia la luz, nos veremos” entre otros mensajes fueron dedicados al galeno por sus compañeros.

El deceso ocurrió la tarde del martes, tras permanecer 15 días internado en el hospital donde laboraba. Esa tarde, Armando sería trasladado al hospital de cardiología en la Ciudad de México para realizarle un procedimiento quirúrgico, como última oportunidad de salvar su vida, pero le sobrevino un paro cardíaco alrededor de las 16:00 horas.

Fue mediante las redes sociales que familiares, amigos y compañeros del urgenciólogo Armando “N”, informaron que tras luchar contra el coronavirus el galeno finalmente perdió la batalla.

De acuerdo a allegados al médico, el pasado sábado 18 de abril, Armando, quien cubría el turno matutino en el área de urgencias, llegó el sábado al hospital en malas condiciones y la madrugada del domingo, debido a que presentaba un cuadro con compromiso respiratorio, síntoma a causa de contagio por Covid-19, fue trasladado a terapia intensiva.

“Lo vi el viernes con su careta y acompañado de sus compañeros de urgencias al salir del hospital... y lo vi bien. Hoy –sábado- está muy grave intubado y luchando por su vida”, aseguró, Erika “N”, una de sus compañeras en redes sociales.

El mismo día que el urgenciólogo fue hospitalizado, sus compañeros de trabajo acordaron de nueva cuenta exigir a las autoridades de salud materiales y equipos de protección. Sabían que, de no contar con lo mínimo necesario, la exposición y el riesgo serían mayores, por lo que convinieron que, en caso de no contar con el equipo completo, no entrarían con pacientes Covid-19.

El pasado 30 de marzo, médicos, enfermeras y enfermeros del Hospital General de Zona “Doctor José María Rodríguez” ,en Ecatepec, perteneciente al Instituto de salud del Estado de México (ISEM), salieron a protestar por la falta de insumos médicos para hacer frente a la pandemia del coronavirus. A esta protesta se sumó personal del HGZ de Las Américas y de centros de salud.

Ese mismo día, un Juez Federal ordenó por segunda ocasión al gobierno del Edoméx entregar equipo de protección e insumos a todo el personal del ISEM, ante la Fase III de Covid-19, dando un plazo de 24 horas para la entrega a todos los trabajadores de sus hospitales, CEAPs, centros de salud y unidades médicas.





