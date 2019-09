Megalópolis obstruye libre tránsito, señalan en Morelos

MORELOS. La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), del gobierno de Morelos, presentó un análisis técnico sobre la restricción vehicular que transgrede el derecho al libre tránsito, anunciada por la Ciudad de México a vehículos foráneos, en la Reunión Técnica sobre Restricciones a la Circulación de Vehículos.

En la sesión se expuso que dichas restricciones transgreden el derecho al libre tránsito, consagrado en la Constitución Política, al no permitir la circulación de los ciudadanos, independientemente de la entidad federativa en la que estén matriculados los vehículos, aún y cuando hayan sido certificados como no contaminantes por el Sistema de Verificación Vehicular de la Ciudad de México.

En junio autoridades capitalinas presentaron el plan de reducción de emisiones en el que se informó sobre la eventual restricción de circulación de foráneos en horarios estrictos en la Ciudad de México.

Ante ello, Morelos manifestó que el hecho de que se pretenda condicionar la homologación del pago de impuesto sobre Tenencia Vehicular, atenta contra el principio de soberanía de los estados pues resulta evidente que no se pretende combatir el problema de contaminación ambiental, sino de que los contribuyentes que son propietarios o poseedores de un vehículo paguen, lo cual, en nada aporta al propósito de quienes integran la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Incluso el secretario de Desarrollo Sustentable de dicho estado, Constantino Maldonado Krinis adelantó que no se descartan la salida de Morelos de la Megalópolis si insisten en esta medida.

Tras presentar el análisis técnico - jurídico, se concluyó que cada una de las áreas que cuentan con la experiencia y conocimientos técnicos de cada estado integrante de la CAMe, enviará las propuestas para exponerlas en la próxima reunión que se convoque, relacionados a la circulación de vehículos en esta zona.