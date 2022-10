Bloquean la México-Pachuca por desaparición de una menor de edad

Esta mañana un grupo de personas bloqueo la autopista México-Pachuca para exigir a la Fiscalía localizar a una adolescente identificada como Yaretzi Alejandra reportada como desparecida.

Minutos antes de las 10:00 horas, aproximadamente una treintena de personas que portaban cartulinas y vinilonas con el rostro de Yaretzi, invadieron la cinta asfáltica de la carretera de cuota a la altura del escultura del “Vigilante”, en la zona limítrofe de Ecatepec y Tlalnepantla, impidiendo el paso de los vehículos que procedentes de varios municipios de la zona oriente.

Los manifestantes indicaron que se cumplieron ocho días de la desaparición de Yaretzi Alejandra de 14 años de edad y que el personal de la Fiscalía mexiquense no avanza en las investigaciones. Aseguraron que se han negado a mostrarles las cámaras de video vigilancia que les permitan saber el rumbo que tomó la adolescente después de salir de la escuela secundaria a la que asistía o si abordó algún vehículo.

Madre narra los hechos

Rosario Arenas, madre de Yaretzi, refirió que la mañana del viernes 21 de octubre, como todos los días su hija salió de su casa para ir a la Preparatoria Oficial 259 ubicada sobre avenida San Agustín, en la colonia del mismo nombre en Ecatepec. Sin embargo a las 14:00 horas, al salir de la escuela, la adolescente ya no regresó a su casa y desde entonces la buscan.

“Estoy totalmente desesperada, mi niña desapareció hace ocho días, me dicen que salió de la escuela a las 2 de la tarde y no regresó a la casa, a lo mejor la tienen retenida contra su voluntad. En la procuraduría no me hacen caso, no me muestran las cámaras, quiero que las autoridades hagan su trabajo, que difundan quiero a mi niña de regreso”, expresó la madre de la menor.

Yaretzi Alejandra González Arenas tiene 14 años de edad, mide aproximadamente 1.65 metros, es de complexión delgada y pesa alrededor de 49 kilos; como señas particulares, la adolescente tiene una perforación en la nariz.

Los manifestantes, amagaron con no retirarse del lugar hasta que los representantes de la fiscalía mexiquense se presenten y les proporciones la información que exigen.

Debido a que mantienen bloqueados tres de los cuatro carriles de la vialidad que conducen al Centro de Transferencia Modal (Cetram) del Metro Indios Verdes en la Alcaldía Gustavo A. Madero, elementos de la Guardia Nacional (GN) división carreteras se presentaron en lugar para ordenar al tránsito vehicular que ya presentaba una importante carga de varios kilómetros de longitud.

