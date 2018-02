Morena alista a ex panistas y ex perredistas para alcaldías en el Valle de México

La Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena aprobó las solicitudes de candidaturas a presidentes Municipales del Estado de México en municipios clave y confirmó que en ayuntamientos como Toluca, Metepec y Atizapán de Zaragoza sus precandidatos serán ex panistas.

Este jueves esa comisión emitió un dictamen tras realizar una valoración política de los perfiles de quienes se registraron y dio a conocer una lista de los aspirantes.

Ex perredistas Nombre Municipio Raciel Pérez Cruz Tlalnepantla Feliciana Olga Medina Serrano La Paz Elizabeth Nava Hernández Nezahualcóyotl Armando Navarrete López Nicolás Romero Nancy Jazmín Gómez Vargas Chicoloapan Dionisio Díaz Guevara Chimalhuacán Fernando Vilchis Contreras Ecatepec Francisco Fernando Tenorio Contreras Valle de Chalco Mariela Gutiérrez Escalante Tecámac





Ex panistas Nombre Municipio Ruth Olvera Nieto Atizapán de Zaragoza Gabriela Gamboa Sánchez Metepec Juan Rodolfo Sánchez Gómez Toluca





Otros Nombre Municipio Areli Estrada Gallardo Ixtapaluca Armando Mata González Huehuetoca Susana Ugalde Sánchez Huixquilucan Javier Mendoza Rebollo Ixtlahuaca Gerardo Nava Sánchez Zinacantepec Miguel Ángel Gamboa Monroy Zumpango Abel Valle Lerma





En su dictamen, la comisión nacional enfatiza que realizó una revisión exhaustiva y verificó el cumplimiento de requisitos de las solicitudes de registro de los aspirantes, a la par de efectuar una calificación y valoración del perfil de cada uno, tras tomar en cuenta su trayectoria política, laboral y profesional. También asegura que esos perfiles consolidan la estrategia político electoral de Morena.



“Los compañeros y compañeras que no fueron aprobados, obedece fundamentalmente, a que no han consolidado un trabajo político suficiente que les permita gozar de aceptación generalizada entre los ciudadanos del municipio correspondiente, situación que, evidentemente, no contribuye a la estrategia político electoral de MORENA”, señala el documento.

También menciona que los procesos de selección no son para satisfacer los propósitos de todas las personas que participan en ellos, por legítimos que sean; sino para fortalecer a ese partido político.