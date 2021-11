Naucalpan busca que venta de terrenos destinados al pago de salarios no se concrete

Angélica Moya, alcaldesa electa de Naucalpan, expresó que a través de los regidores del Partido Acción Nacional en el cabildo, luchará para que la venta de los terrenos que se destinarán a pagos de salarios, no se concrete.

“Los tres regidores de la bancada panista se han expresado en el cabildo en contra de esa venta y estamos haciendo lo que está al alcance de nuestra mano para impedirlo. Lo que quieren vender es propiedad pública, esa no se puede vender.



Justicia Detienen al presunto asaltante que disparó a chofer en Tlalnepantla

Ellos están vendiendo a sobreprecio, como a 200 millones de pesos, mi impresión, es que cuando los terrenos salgan en subasta nadie alcance a cubrir ese precio y automáticamente, se siga otro tipo de procedimiento que es prácticamente una adjudicación directa. Eso es lo que yo creo que van a hacer”, dijo la presidenta municipal electa, que en mes y medio toma posesión de la alcaldía de Naucalpan.

Aunado a esto, explicó que el predio La Victoria no sólo se usaría para reubicar a los ambulantes del centro de Naucalpan sino que también serviría para construir una lanzadera para el transporte público. Aunado a esto, aseveró que con una adecuada planeación financiera se podrá pagar a los trabajadores, además de reestructurar la deuda que se pueda y negociar con los proveedores y contratistas.

“Eso lo vamos a dimensionar hasta que tengamos los papeles en la mano. Para pagar, en los primeros días, ya debemos tener pactado un crédito, además de los bancos hay otras fuentes de financiamiento, estamos viendo cuáles”, detalló la edil.

Por otra parte, expresó que a pesar de que en estos momentos Naucalpan no tenga dinero ni siquiera para pagar a sus trabajadores el municipio genera el 18 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del Edomex. Ante esto resaltó la importancia de la seguridad ya que aseveró que no habrá inversión si no hay dos cosas fundamentales: seguridad y que las decisiones no cambien, minuto a minuto.

Dignificaremos a la policía. Habrá un cambio de modelo que tiene que ver con la fuerza, pero también con la policía de proximidad.

¿Cuál es la situación actual de Naucalpan?

La alcaldesa electa informó que recibe una deuda aproximada de 3 mil millones de pesos y un presupuesto de 5 mil millones.

“Dejaron de entregar al SAT cerca de 300 millones de pesos desde principios de este año, y también impuestos del ISR, y no declararon a Hacienda, por eso tienen la observación y les quitaron el sello fiscal. Eso no lo digo yo, lo dice la autoridad”.

Pese a este panorama habló sobre la relación que tendrá con los partidos que la llevaron a ganar Naucalpan, en la coalición “Va por México” (PRI, PAN, PRD), donde obtuvo el 50 por ciento del total de sufragios emitidos por los naucalpenses.

“Sin duda va a contar el peso específico de cada una de las organizaciones, pero preferiría hablar de perfiles y no de cuotas. En eso estamos de acuerdo los tres partidos, porque a los naucalpenses lo que les importa es que sean funcionarios que tengan el perfil adecuado, que quieran mucho a Naucalpan y que sean de Naucalpan.

Con la oposición, lo que tendré es diálogo, para ir generando los acuerdos que permitan hacer política y dé resultados positivos a los ciudadanos. Ahí hay una cuestión importante: habría que ver qué tanto Morena se ve representado como partido político, creo que de ahí van a depender muchas cosas”, refirió Moya.