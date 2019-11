"Nunca me fui y nunca me voy a ir", edil de Valle de Chalco reaparece en evento

El alcalde de Valle de Chalco, Armando García Méndez, reapareció en un evento público luego de ausentarse del cargo por siente días tras una orden de aprehensión que fue librada en su contra por el delito de fraude genérico.

Armando García encabezó la entrega de apoyos alimentarios en la colonia Darío Martínez, en donde aclaró que "nunca me fui, nunca me he ido, y nunca me voy a ir", y que está dando la cara, sin embargo, señaló que lo están están golpeteando por todos lados, y lo están dañando a él y a su familia, quienes no tienen nada que ver en el asunto.

"Vamos a aguantar, están dañando a mi familia, que no tiene nada que ver, y a mi, pero aquí estamos dando la cara, de frente, como siempre lo he hecho y siempre lo voy a hacer, créanme que ustedes valen la pena representarlos, deben tener un presidente municipal con pantalones y que esté dispuesto a salir a la lucha".

Asimismo, dijo que lo más fácil es presentar su renuncia "y ahí nos vemos, que Dios los ayude", pero aseguró que eso no va a suceder y hará frente al asunto y que pase lo que tenga que pasar.

"Yo sigo pensando que Valle de Chalco, nuestro querido municipio, vale la pena porque la gente nos apoyó y estuvo con Morena, con Francisco Tenorio y Armando García, y no puedo echarme para atrás. Sí me da miedo, tengo miedo de todo lo que pudiera pasar, pero ¿saben ese miedo cuándo lo pierdo?, cuando me acuerdo de ustedes, cuando me acuerdo del compromiso".

El edil de Valle de Chalco fue acusado de fraude genérico por lo que el Poder Judicial de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en su contra y debido a ello un grupo de agentes de la Policía de Investigación de la de la Procuraduría capitalina y de la Fiscalía del Estado realizaron un operativo la semana pasada para capturarlo.

Tras ello, Armando García se amparó para no ser requerido por la justicia de la Ciudad de México, y por el momento puede continuar en el cargo como alcalde.