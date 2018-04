Pagarán industriales por mejoras a justicia

CUAUTITLAN IZCALLI, Méx.- La Fiscalía de Justicia del Estado de México y la Unión de Industriales de esa entidad (Unidem) firmaron un convenio de colaboración, en la que los empresarios se comprometieron a financiar estímulos a los servidores públicos de ese organismo encargado de la procuración de justicia que sí cumplan con su deber, así como mantener un fideicomiso para los hijos de los funcionarios, entre otros; a cambio recibirán atención privilegiada cuando sean víctimas de delitos.



En el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, el director general de UNIDEM, José Francisco Cuevas Dobarganes, y el Fiscal General, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, firmaron compromisos de colaboración en beneficio de ambos agremiados.

El compromiso por parte de la Unidem será informar sin demora la probable comisión de un delito, guardar confidencialidad sobre los casos que sean investigados para no comprometer o entorpecer indagaciones y permitir el acceso de personal de la FGJEM a sus establecimientos presuntamente relacionados en la comisión de un ilícito.

Incluye que los empresarios crearán un fondo para premiar a los servidores públicos destacados de la Fiscalía, observarán los procedimientos del servicio de carrera para coadyuvar a su mejora, apoyarán en el fideicomiso para los hijos de policías ministeriales caídos en cumplimiento de su deber y proporcionarán capacitación práctica al personal operativo, entre otros apoyos.

A cambio la fiscalía de justicia, dependencia de gobierno del estado mexiquense, se comprometió a apoyar y orientar en las situaciones que requieran las empresas cuando tengan la calidad de víctima y dar pláticas respecto a delitos de alto impacto, así como apoyar con unidades móviles del Ministerio Público, recibir y dar atención a las denuncias o querellas presentadas por sus afiliados.

“Yo pienso que si las cosas en el tema de seguridad, no del estado, sino del país, están en momentos tan complicados, que si no se da ese trabajo entre la ciudadanía, los empresarios, la fiscalía, la policía estatal, la federal y la municipal, los problemas de seguridad no se van a resolver”, manifestó Cuevas Dobarganes.

De igual manera el fiscal general del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, reconoció que “la única forma en la que vamos a salir es trabajando de común acuerdo, esa es la razón por la que estoy aquí... en un ejercicio muy claro de rendición de cuentas ante la sociedad”.

Premios

Los empresarios se comprometieron a premiar a los servidores públicos destacados de la Fiscalía