Pese a alerta de género, no paran los feminicidios en Edomex

VALLE DE MÉXICO, Méx.- A pesar del cambio de autoridades en los tres niveles de gobierno los feminicidios van al alza y mantienen al Estado de México y a municipios como Ecatepec y Naucalpan entre los lugares más peligrosos para ser mujer, situación que preocupa más en el extranjero que a las autoridades mexicanas, señalan expertas.

La Alerta de Violencia de Género (AVG) emitida en 11 municipios mexiquenses: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco no ha dado el resultado esperado y no se han invertido los recursos y las estrategias necesarias en ellos para salvaguardar la integridad de las mujeres.

Así lo señaló a El Sol de México, Xóchitl Arzola Vargas, presidenta de la Asociación Civil Mujeres en Cadena, quien destacó: "Seguimos igual, desafortunadamente no ha habido un cambio en las nuevas administraciones de los tres niveles de gobierno, llevamos más de un año de gobierno estatal y cinco meses en los locales y federal y no han podido centrar su atención en el tema de los feminicidios".

Dijo que en la entidad mexiquense desde el año pasado existe una segunda solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el tema de la desaparición de mujeres y niñas para siete municipios que ya contaban con la alerta en el tema de feminicidios, sin que haya respuesta.

Aseguró que Ecatepec sigue siendo el municipio con más muertes violentas en contra de mujeres y los 11 municipios con AVG siguen con luz de alarma, incluso, se podría hablar de un efecto cucaracha, ya que se incrementaron cifras en municipios muy cercanos a los que tienen alerta como Teotihuacán, Tecámac, Lerma y Nicolás Romero, en tanto en los que la tienen disminuyeron.

FALTAN RECURSOS Y VOLUNTAD

Arzola comentó que lamentablemente en otros lugares del mundo visualizan más el problema de feminicidios en México que en el propio país, prueba de ello es la ayuda de la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el apoyo Sotlight, que en primera etapa destinó 14 millones de euros de ayuda para combatir la violencia contra las mujeres en México, país sin dinero para hacerlo y en cuyos estudios indican que los municipios más peligrosos del país para ser mujer son Ecatepec, Naucalpan, Ciudad Juárez, Chilpancingo y Chihuahua.

En este baldío fue hallada una mujer que fue ultimada por el Monstruo de Ecatepec / Foto: Cuartoscuro

En México, dijo, las mujeres se deben enfrentar a la violencia, pero también a la corrupción gubernamental y a un pésimo sistema jurídico que no ayuda a tener justicia para las mujeres,

FISCALÍA OCULTA Y MODIFICA DELITOS

Aseguró que la Fiscalía no está dando ningún resultado “siempre se ha dedicado a ocultar cifras, a modificar los feminicidios a homicidios dolosos, en los que le quitan responsabilidad al estado y a los culpables, hay infinidad de carpetas de investigación que continúan abiertas y no se han podido vincular, la mayoría de los casos de mujeres que aún están desaparecidas y que en un inicio denunciaron violencia en su contra por sus parejas, siguen sólo así como personas desaparecidas y las que ya se encontró el cuerpo pasa a ser homicidio doloso sin hacer caso a los familiares de esas víctimas para que denuncian violencia”.

FEMINICIDO VA EN AUMENTO

“Es impactante que en 2017 había siete mujeres asesinadas por día y dos años después de cambios importantes en la política de país y de los municipios mexiquenses hablamos de 10 mujeres asesinadas al día, leí recientemente que en América latina hay 12 feminicidios por día y 10 son aportados por México”, abundó.

Por su parte, la doctora María Elena Morera Mitre, presidenta de la asociación civil Causa en Común, coincidió en señalar que los feminicidios van en aumento y declaró a El Sol de México que el primer cuatrimestre del 2018 se dieron 295 feminicidios en comparación con el primer cuatrimestre del 2019 con 311 y los lugares donde más aumentaron fueron Veracruz Estado de México Nuevo León y Puebla, la Ciudad de México no se encuentra entre las de mayor número de feminicidios, sin embargo, aún son delitos que no se reportan bien; en Baja California, Campeche y Tamaulipas no se comete ningún caso.

En el mundo, Chile y el Reino Unido tienen las tasas más bajas del mundo con .4 y .3 respectivamente y las más altas son de Hungría .9 y Lituania 1, por cada cien mil habitantes.