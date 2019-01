Por escasez, Edomex se abastece de gasolina en Acapulco y Tula

Ante el desabasto de gasolina que vive el Estado de México, Valle de Toluca y la Zona Sur de la entidad se están abasteciendo de combustible en plantas de distribución ubicadas en Tula y Acapulco, informó el presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes del Valle de Toluca.

Jorge Luis Pedraza, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes del Valle de Toluca, indicó que el desabasto de combustible en el valle de Toluca no se debe a una acumulación del energético, ni tiene que ver con un alza de precios ni con ningún otro factor sorpresa, aunque reconoció que Pemex no ha dado los motivos exactos que generaron el desabasto.



Acompañado por Juan Felipe Chemor Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) Toluca, anunció que están acudiendo a estaciones foráneas de Pemex -como la de Acapulco- para abastecerse, pues Tula empezó a tener conflicto luego del cierre de la de Toluca, lo que implica un incremento de hasta 20 por ciento en el costo del combustible, el cual están absorbiendo los distribuidores y no lo van a repercutir en el precio al consumidor.

No hay gasolina...

Dieron a conocer que la situación se está complicando, pues de las 193 estaciones ubicadas en los 14 municipios que conforman el Valle de Toluca, 95 no tienen gasolina Magna, 120 no cuentan Premium y 17 no disponen de Diesel.

Por ello, acudieron a los tres niveles de gobierno para alcanzar una solución y aunque no se les dio un tiempo estimado, las autoridades de Pemex sí se comprometieron a tratar alcanzar una solución lo antes posible, pues el desabasto no sólo afecta al Estado de México, sino se ha extendido a entidades cercanas como Michoacán, Querétaro y Guanajuato,

Llaman a consumo responsable

Hicieron un llamado a la población hacer un consumo responsable de combustible y no cargar en una sola vez más de lo que consumen en una semana, cuyo cálculo es de 20 litros o 400 pesos por familia; además de evitar almacenar gasolina o diesel en sus domicilios, pues ello representa un riesgo para la salud y un peligro de protección civil.

Sin embargo, la preocupación es que concluye el periodo vacacional y se inicia el regreso a la ciudad, se gestionó el abastecimiento de combustible procedente de Acapulco a las zonas turísticas como Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal, mientras que la zona norte del Estado de México se surtirá con la dotación de Tula.

¿Por qué no hay gasolina?

Aseguraron que el problema tiene su razón de ser en un problema de logística, no de acaparamiento ni de incremento de precios, incluso los distribuidores registran pérdidas de hasta 50 mil pesos por cada día que mantienen cerradas sus instalaciones, pues al precio de venta se suma el pago de salarios, prestaciones, impuestos y servicios, lo que afecta sus utilidades.

Actualmente existen estaciones que no dan servicio por falta de combustible, pero el personal no ha sido despedido, pues está pendiente de la llegada de las pipas; además se han visto en la necesidad de contratar personal de seguridad privada para resguardar las instalaciones cuando las pipas descargan el combustible para evitar actos vandálicos o robos, lo que incrementa los gastos de operación.

Destacaron que Profeco emitió un ordenamiento donde por la situación de desabasto las estaciones pueden racionalizar la venta para que alcancen más consumidores a surtirse, pero no pueden condicionar la venta bajo ningún concepto, por ejemplo, a sus clientes frecuentes.