Por inseguridad y abandono, empresas emigran del Edomex

Empresas están emigrando del Estado de México por la inseguridad y abandono de casi una década, hay fraccionamientos o parques industriales, sin recibir mantenimiento, y algunos parecen “zonas de guerra”.

La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) hizo un llamado urgente a los Ayuntamientos para que etiqueten recursos federales a mejorar estos polígonos “Es cierto que las empresas emigran del Estado de México, debido a los problemas de sobre regulación, inseguridad y tráfico, pero las condiciones actuales de las zonas y parques industriales han sido decisivas para que algunas empresas se vayan”, indicó Francisco Cuevas Dobarganes director general de la agrupación.

Reconoció el exhorto que hizo el diputado Alfredo González en la XVI Legislatura para que los ayuntamientos más industrializados destinen hasta el 20% de los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) para que las zonas y parques industriales salgan del abandono.

“Desde hace unos ocho o nueve años, hay fraccionamientos y parques industriales que no reciben ningún tipo de mantenimiento, parecen zonas de guerra, prácticamente ya no queda pavimento, el drenaje está colapsado y la mayor parte de las luminarias no funcionan”, apuntó el líder empresarial.

El deterioro de zonas industriales se registra en municipios como Ecatepec, Izcalli, Cuautitlán, Lerma, Toluca, Ixtapaluca, Chalco, Tecámac y Tepotzotlán. Y los parques con mayor abandono son los de Chalco, Ixtapaluca, Rústica Xalostoc, Esfuerzo Nacional, Cerro Gordo, Urbana Ixhuatepec y Jajalpa en Ecatepec, así como Xhala, La Luz, La Joya y Cuamatla en Izcalli o Independencia, Cartagena y San Miguel en Tultitlán.

Foto: Gerardo Campos

Los municipios donde la infraestructura urbana está de regulares a buenas condiciones, son en las zonas industriales de Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Neza y Atizapán.

“Los gobiernos municipales de las últimas 2 o 3 administraciones, decidieron canalizar los recursos y el mantenimiento hacia las zonas habitacionales, no estamos en contra de ello, pero el abandono que sufrieron los centros de trabajo, fue del tal magnitud, que se han registrado una gran emigración de industrias hacia otros estados en donde destacan Querétaro, Guanajuato e Hidalgo”, señaló Cuevas Dobarganes.

Para la UNIDEM la consecuente pérdida de empleos, sólo agravó lo problema de tráfico y de desintegración familiar, ya que los padres, deben transportarse a distancias cada vez más lejanas en busca de un empleo formal para ello, pierden hasta cinco horas diarias y hasta una quinta parte de su ingreso.