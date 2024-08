Queremos nuestras calles secas, no medicinas: vecinos afectados por inundaciones en Chalco

A dos semanas de que las colonias Culturas de México y Jacalones, en el municipio de Chalco, se encuentran bajo aguas negras y lodo, las enfermedades gastrointestinales se propagan entre la población.

El nivel del agua que brota del alcantarillado a consecuencia de las intensas lluvias no cede, mientras los vecinos realizan sus actividades cotidianas entre aguas sucias, situación que, consideran, representa un foco de infección.

“No hay vecino que conozca que no se haya enfermado del estómago. Todos han tenido diarrea o les duele el estómago, o tienen vómito, pero no hay uno solo que me diga que no se ha sentido por lo menos mal. Ya es insostenible la situación, de verdad es bastante molesto tener que comer con el olor tan penetrante”, señaló Mónica, habitante de la zona.

El personal médico asentado en la zona explicó que los centros de salud del municipio mantienen una campaña constante de desparasitación y han entregado fármacos como Metronidazol, Amoxicilina, Metoclopramida, Ibuprofeno y Dicloxacilina. Además de que sigue la vacunación contra tétanos, difteria, neumococo, SRP, Hexavalente, TDPA, VPH y rotavirus.

“Además de los hongos en las manos, nos hemos encargado de que a todos los vecinos que vienen diariamente, que son aproximadamente entre 50 a 60, les damos desparasitantes o medicamentos para infecciones estomacales y diarreas”, dijo un integrante de las brigadas.

Sin embargo, los vecinos consideran estas acciones insuficientes.

Foto: Lendaly Elizalde / El Sol de Toluca

“Imagínese a toda su familia viviendo así, comiendo entre aguas negras. Mis hijos ya se me enfermaron del estómago. Nosotros comemos y vivimos en la planta alta, pero no cocinamos porque es muy desagradable hacerlo con el olor tan penetrante y persistente. Nos traen de comer los de Protección Civil, y se los agradecemos, pero agradeceríamos más poder hacer nuestra vida cotidiana sin tener que caminar por las aguas negras”, indicó un habitante.

Ante esta situación, los afectados piden a los tres órdenes del gobierno atención inmediata, pues consideran que su estado de salud puede empeorar con el paso de los días. Ayer, la gobernadora Delfina Gómez y el alcalde Miguel Gutiérrez visitaron el lugar, donde trabajan las cuadrillas de limpieza.