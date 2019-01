Después de nueve años, reparan megafuga de agua en Ecatepec

Ecatepec.- Bajo el pretexto de la cercanía con instalaciones de Pemex, vías del tren y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un ducto primario de agua potable no fue reparado durante nueve años, situación que se agravó con el sismo del 19 de septiembre pasado, lo que causó desabasto a 600 mil habitantes de 26 colonias y millones de litros tirados al canal de aguas negras.

El gobierno de Ecatepec realiza los últimos trabajos para reparar una gran fuga de agua en una línea de conducción de 36 pulgadas que no fue atendida durante nueve años en la colonia Las Vegas Xalostoc. Se trata de una fractura en uno de los circuitos hidráulicos principales del municipio, el cual abastece a 26 colonias de la denominada Quinta Zona.

Por instrucciones del presidente municipal Fernando Vilchis Contreras, personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas trabaja desde hace varios días en la sustitución de un tramo de tubería de 120 metros de longitud de asbesto por una nueva tubería de acero de 30 pulgadas, la cual es tres veces más resistente para resolver el problema que durante años ha afectado a los vecinos de las colonias del municipio que colindan con el Río de los Remedios, el Gran Canal y el Circuito Exterior Mexiquense.

Óscar Ortiz Gutiérrez, vecino de la calle Washington, indicó a El Sol de México que la fuga tiene muchos años pero que con el sismo de septiembre de 2017 la tubería se fracturó en su totalidad, causando un desabasto muy fuerte; “nos llegaba agua dos o tres veces por semana sólo a los que vivimos cerca de la línea nos caía poquita, no crea que mucha, nos movimos con la delegada a meter oficios y oficios al ayuntamiento para que nos la arreglaran y nos decían que no se podía porque Pemex, la CFE y Ferrocarriles no dejaban hacer trabajos aquí, que era imposible, hasta este gobierno que ya arregló”.

Pedro vecino de esta localidad comenta: “Los más amolados éramos los de esta colonia (Las Vegas Xalostoc), Valle de Guadalupe y Villas de Guadalupe; el agua la traían pipas, pero muy cara, mil litros por 150 pesos. Desde ayer empezó a caer agua, algo sucia, pero ya está cayendo agua normal”.

Doña María Luisa Rojas García, persona de la tercer edad platica a El Sol de México que ante el precio de las pipas de agua, tenía que caminar con sus cubetas por agua “una vecina amiguita me daba agua pero tenía que ir hasta allá hasta la avenida (unas 10 calles) y traer de a dos cubetitas cargando a veces un viaje a veces dos, para lo más necesario”.

“Aquí todos llevamos años sin agua sábado domingo y lunes poquita, ahorita con hoy ya llevamos dos días con agua pero hasta no ver no creer”.

Personal que trabaja en los últimos detalles de reparación del ducto indicaron que es una línea primaria que condice aproximadamente mil 200 litros por segundo de los cuales se perdían la mitad aproximadamente unos 600 que se tiraban y por su proximidad con el canal de aguas negras se perdían ahí.

La mayoría de los vecinos no tienen una idea clara de cómo es un cambio de administración, consideran que es un gobierno de continuidad, “ya tenía años que nos estamos quejando y apenas nos hicieron caso” señalan al saber que el actual gobierno tiene 17 días en funciones y no tiene ninguna relación con el anterior se muestran incómodos renuentes a creer que se les va a atender en sus demandas reiteran “pero es que ya teníamos mucho tiempo quejándonos y no hacían nada”.