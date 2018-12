San Pablito regresa para las fiestas navideñas

T ULTEPEC, Méx.- Germán Galicia, líder de los comerciantes de San Pablito, confirmó a El Sol de México que tras la última revisión, la Secretaría de la Defensa Nacional ya aprobó un permiso de seis meses como prueba y un examen piloto en materia de seguridad que será referente nacional para la certidumbre en mercados de pirotecnia.

“Esperamos que nos entreguen el permiso el día 12 o antes para reinaugurar el mercado con nuestra misa a la Virgen de Guadalupe. Al menos vamos a rescatar la venta de fin de año, importante a dos años de estar cerrados", aseguró Galicia.

Pese a este anuncio, los productores siguen preocupados pues denuncian que no cuentan con una clínica o hospital para quemados, además de que los artesanos son acosados por grupos delictivos que les piden dinero a cambio de no quemarles los polvorines.

Nemorio Cortés, productor de pirotecnia, y el primer regidor de Tultepec, Gabriel Hernández, explicaron que este municipio tiene el 50% de los permisos legales para esta actividad en el Estado de México, pero no se cuenta con una clínica y el hospital de Zumpango ya no tiene camas ni equipo para quemados además de que el gobierno estatal actual ya no los apoya con gastos pues les piden altos depósitos para ingresar a un lesionado. Arturo Navarrete, quien será el encargado de pirotecnia en el ayuntamiento de Zumpango, coincidió con lo anterior.

En forma confidencial algunos productores indicaron además que son acosados por grupos criminales que quieren cobrar derecho de piso.

“Ellos oyen que esto deja dinero y creen que somos millonarios y no es así ese dinero se reparte entre miles de nosotros que solo ganamos para vivir y nos amenazan con echarle lumbre a nuestros almacenes, muchos accidentes se han dado en la madrugada cuando nadie está trabajando, no hay nadie ahí que pueda hacer chispa o mezclar químicos”, acusan.