Se posiciona delincuencia en el Edomex

VALLE DE MÉXICO. Continúan posicionados en la mayor parte del Estado de México grupos delictivos y células derivadas de organizaciones criminales, de las cuales 13 de ellas son reconocidas por las autoridades, a las que se suman grupos de imitadores y bandas delictivas de menor escala que se dedican principalmente a la extorsión, secuestro, huachicoleo y venta de drogas, según expertos consultados por este diario.

Santiago Roel, director de la ONG Semáforo Delictivo, explicó en entrevista con El Sol de México que la delincuencia crece en la entidad mexiquense: “Veo muy alto el homicidio, la extorsión, el narcomenudeo, robo de vehículo; lo que observamos en todo el país -y el Estado de México no es la excepción- es la competencia entre mafias del narcotráfico, mercado de drogas, es lo que sucede en Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, la Ciudad de México, es una competencia feroz por los territorios y que en el Estado de México incrementó desde mayo del año 2018”.

Expuso que “otro tema altísimo son los delitos socio familiares, la violación, la violencia familiar, las lesiones dolosas que representan una descomposición social en el estado muy fuerte, no nada más de crimen organizado, sino de otros temas, la descomposición lleva a un estado de violencia a la entidad, sumada al crimen organizado con un incremento general”.

El luchador social explicó que “hay una oportunidad para el Estado de México de tratar mejor este tema, está probado en otros estados del país, (cuando se realizan) reuniones muy públicas de la autoridad, medios de comunicación, cámaras empresariales y de comercio, ONGs, academias que requiere ventilar bien el tema, mostrar datos, complementar datos; se comparte el problema y las soluciones.

Esta práctica ha funcionado bien en lugares como Nuevo León, cuando por el contrario (en el Estado de México) se tata de negar el problema o minimizarlo, ocultarlo mediáticamente no les funciona”.

BANDAS

Sobre los grupos delictivos que operan, un elemento de la Fiscalía de Justicia del Estado de México explicó de manera anónima a este diario: “Mira sí hay varios grupos en el Valle de México, más que nada en Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tlalne y Cuautitlán Izcalli, ahí hay Cártel de Jalisco, Nuevo Imperio, Grupo Tepito, Golfo, Sapos, pero lo más fuerte son los grupitos de ratas que imitan y se dicen mafia y no son, luego a esos son a los que les ponen en la madre los verdaderos grupos y aparecen con su mensaje, y son muchos”.

Añadió: “Una de las broncas es que no hay gente, nosotros somos pocos y sin apoyo te quedas en medio de dos aguas, les pegas y ellos te andan cazando, haces una detención tantito mal o te ponen trampas y aquí en la procu te amuelan también, entonces muchos no le quieren entrar de lleno a esa bronca, detienen a la ratita, al que mató a alguien por problemas personales, pero a las bandas grandes no, esa es bronca de los federales y si le checas igual que siempre vas a la federal en Ecatepec o Neza, a la que quieras, y hay cuatro o cinco elementos, ¿cómo le van a entrar a enfrentar a cientos bien locos y bien armados? y a ellos no los friega derechos humanos, los protege”.

Agregó que “nadie quiere hablar de las organizaciones delictivas que hacen suyo el territorio mexiquense y lo pelean entre grupos deferentes como su botín, algunos por temor, otros por política”.

MAPA DELICTIVO

El Sol de México solicitó sin éxito a la Fiscalía de Justicia mexiquense una actualización del mapa delictivo en la entidad.

En 2018 el fiscal general de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez, reconoció en forma valiente ante los diputados locales que en el Estado de México operaban unas 13 organizaciones delictivas dedicadas a extorsión, secuestro, huachicoleo y venta de drogas.

Principalmente en sur de la entidad, noreste y al oriente con presencia en toda la entidad, al suroeste la Familia Michoacana, Rojos y Guerreros Unidos; en específico actúan en municipios colindantes con los estados de Guerrero, Morelos y Michoacán.

Hacía la zona norte El Grupo, al noreste Nuevo Imperio, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación, en los municipios del Valle de Cuautitlán que es donde existe mayor violencia, los Sapos, la banda del Monterrey.

Al oriente en Nezahualcóyotl, La Paz, Chicoloapan Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Cartel del Sur, Mazos, Unión Tepito, Familia Michoacana, Cártel de Tláhuac, entre otras de mayor rango.

Según referencias periodísticas existen grupos de menor monta como los Micheles, la banda del Tommy, los Rojos, en la zona de Ecatepec, Coacalco Cuautitlán y Melchor Ocampo.

De igual manera referencias policiales destacan como el grupo con mayor presencia y violencia al Cartel de Jalisco Nueva Generación, prácticamente autor de la mayor parte de ejecuciones en municipios metropolitanos.