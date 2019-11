Si tuviera miedo, no hubiera aceptado: Armando García, nuevo alcalde de Valle de Chalco

Durante la décimo sexta sesión de cabildo realizada la mañana de este miércoles en el Palacio Municipal de Valle de Chalco, Armando García Méndez, quien fungía como suplente del fallecido edil Francisco Tenorio Contreras, fue designado como nuevo alcalde.

El ahora edil aseguró que trabajará sin miedo y en los próximos días realizará un plan de trabajo en materia de seguridad, aunque señaló que su estrategia se basará en evitar la confrontación.

“La gente no puede tener un representante social que tenga miedo, si tuviera miedo no hubiera aceptado, lo hago consciente de lo que conlleva. Ya platicaremos con quien sea necesario pero nosotros vamos a llevar un gobierno firme, un gobierno echado para adelante, vamos a ver en los próximos días lo que está sucediendo”, comentó.

Asimismo informó que los ejes de su gobierno serán el trabajo, la unidad, la honradez y el compromiso siempre firme para la sociedad, de igual manera pondrá atención en materia de salud, educación, empleo y seguridad, en la cual realizará una inspección minuciosa en este tema.

"Llego con conocimiento pleno de la seguridad pública. Recuerden que yo la llevaba a las mesas para la construcción para la paz, y tengo pleno conocimiento de ella. Tomaremos las medidas adecuadas en los próximos días”, expresó.

Durante la conferencia de prensa García Méndez afirmó que Jessica Rojas Hernandez, esposa del fallecido edil, seguirá en el cargo como presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El funcionario anunció que se creará un día de atención ciudadana, el cual será el jueves ciudadano para atender absolutamente todas las demandas, sin embargo, dijo que no se compromete a solucionar todas ya que aseguró que no hay dinero que no alcance.

El munícipe afirmó que dará continuidad a los proyectos que estaba realizando Francisco Tenorio Contreras y en los próximos días entablará pláticas con los representantes de los gobiernos federales y estatales para seguir los trabajos y darle puerta a otros más, a la par de resaltar que no solapará la corrupción.

"Francisco Tenorio ya tenía iniciado un rumbo y unos proyectos. Nosotros le daremos continuidad a esos proyectos e iniciaremos también los que falten todavía por iniciar."

Antes de asumir el cargo Armando García Méndez fungió como delegado de la Secretaría de Bienestar en esa zona y fue legislador federal en el periodo 2006- 2009 y según el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal para cubrir las faltas definitivas de los miembros de los ayuntamientos serán llamados los suplentes respectivos.

Como resultado de esto el edil informó que durante la sesión de cabildo estuvieron presentes autoridades estatales con quien no abundaron el tema relacionado con los avances de la investigación ante la muerte de su antecesor.