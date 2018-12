Sin regulaciones, peatones quedan desamparados

VALLE DE MÉXICO, Méx.- A pesar de la pérdida de vidas humanas por atropellamiento vehicular, ningún municipio de la entidad ni el propio gobierno del Estado de México regula de ninguna forma a los peatones, las leyes y bandos municipales solo permiten sugerirles caminar en la banqueta y no por el pavimento, lo que los deja en libertad de invadir los carriles de circulación vehicular con riesgo de su propia vida y de lo cual el conductor es responsable jurídico.

El estado a través de la Junta Local de Caminos, construye con una inversión promedio de cinco millones de pesos cada uno, puentes peatonales para colocarlos en puntos neurálgicos de circulación vial o de alta peligrosidad para los peatones pero estos son libres de usarlos o cruzar la vialidad “toreando” vehículos.

La junta local de caminos construyó en 2017 un puente peatonal en periférico oriente, en Ecatepec, con costo de 7.39 millones de pesos, uno más en la carretera Toluca-Palmillas por 2.65 millones, uno en la vialidad Reyes-Zumpango con costo de 5.7 millones, uno en vialidad 5 de Mayo, en Teoloyucan, por 4.14 millones, uno en avenida Gustavo Baz, en Izcalli, por 6.92 millones.

También uno frente a la Casa de Morelos en Ecatepec por 6.93 millones, uno más en avenida Central con un costo de 9.92 millones, otro en Peñón-Texcoco por 3.04 millones. También en la México-Puebla a la altura de Ixtapaluca por 5.92 millones y uno más en la misma vialidad a la altura de La Paz con un costo de 6.40 millones, un puente en la carretera Toluca- Atlacomulco por 690 mil pesos y 94.89 millones más en reconstrucción y construcción de puentes peatonales en la ciudad de Toluca, un total de 154.59 millones de pesos en instrumentos para preservar la integridad de los peatones sin ninguna ley o reglamento para obligarlos a cuidar su integridad, como se hace con los automovilistas al obligarlos a usar el cinturón de seguridad.

El abogado Javier Marbán explica que se debe sancionar por igual a automovilistas y peatones, pues así como los autos no circulan por las banquetas, los peatones no lo deben hacer por el arroyo vehicular y exponer sus vidas. Añadió que los conductores son sancionados en forma severa si usan un celular cuando conducen pero el peatón no se sanciona si cruza una vialidad observando la pantalla de su celular.

El Sol de México cuestionó a los municipios metropolitanos con mayores índices de accidentes por atropellamiento de peatón, como Chimalhuacán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tecámac y La Paz, así como a la Secretaría de Seguridad del Estado de México, sobre las restricciones a peatones para evitar que caminen por el arroyo vehicular así como que utilicen los puentes peatonales; en ningún municipio ninguna autoridad mexiquense los sanciona o protege.

Explicaron que en estos casos lo más que pueden hacer es invitar a los peatones a que hagan uso de los puentes peatonales y colocar mallas para bloquearles el paso de cruce sobre las avenidas.