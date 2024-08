Situación en Chalco se agrava nuevamente por intensas lluvias

A doce días de haberse presentado la primera inundación en las colonias afectadas del municipio de Chalco, nuevamente se agrava la situación debido a las intensas lluvias registradas la noche del miércoles el nivel del agua aumentó a tal grado que ya se encuentran otra vez completamente inundadas las calles que ya habían sido desazolvadas.

La avenida Solidaridad, una de las vialidades más importantes que conecta la autopista México-Puebla con el centro de Chalco, y donde además cruzará el trolebús Chalco-Santa Martha, se encuentra totalmente anegada en el tramo que comprende el entronque con las calles Texcaltlipoca y Chalchihueiticue, por lo que con ayuda de un camión de carga y algunos camiones de transporte público se bloqueó la circulación.

En días anteriores el nivel del agua no era tan elevado, pues los vehículos aún podían cruzar sin mayor problema por dos de los carriles laterales, sin embargo, este miércoles tuvieron que cerrar por completo la circulación ya que algunos motociclistas que intentaron cruzar por la anegación lamentablemente quedaron atrapados y sus vehículos quedaron completamente parados y bajo el agua, como fue el caso de Alexis.

"Pensé que sí pasaba, antier todavía pasé sin problema, pero sí está muy alto el nivel del agua, me llega hasta el asiento. Tuve que bajarme de la moto porque se apagó y no quedó de otra más que regresar a la orilla. Ya vi que por lo menos a tres nos pasó lo mismo".

Culturas de México sigue inundada

Las calles en Culturas de México nuevamente se encuentran inundadas, de acuerdo con los vecinos de la zona el agua alcanzó nuevamente los 50 centímetros de altura aproximadamente, lo que ocasionó que las calles anteriormente desazolvadas nuevamente se inundaran.

La señora Itzel, al igual que decenas de vecinos residentes de la colonia, se encuentran sumamente molestos de tener que lidiar todos los días con el aumento en el nivel del agua, sin obtener una solución permanente a la problemática que les aqueja.

"El panorama no cambia, según nos iban a mandar al director de CAEM, no ha llegado nadie. No nos dan una solución y solo nos quieren dejar aquí guardados en el agua puerca".

Los vecinos comentan que en más de una ocasión han sido amedrentados por supuestos elementos del área de comercio del municipio, esto con la finalidad de evitar que continúen manifestando su inconformidad por los trabajos de limpieza y desazolve insuficientes en la colonia.

"Nos mandaron a todos los de comercio para amedrentarnos. Nosotros no queremos problemas, queremos soluciones, ellos mandan a que nos golpeen. No estamos pidiendo problemas, solo queremos soluciones. Yo creo que ya es justo que la gobernadora venga y eche un vistazo para que empiece a hacer un cálculo de todo lo que se va a necesitar en materia monetaria para ver si pueden dar una solución aunque sea a corto plazo".

Trabajos insuficientes: vecinos

Claudia, otra vecina afectada, comenta que no es posible que no se encuentre una solución permanente ante esta situación de emergencia, pues declara que tanto ella como todos los vecinos consideran que los trabajos que se han realizado no son suficientes.

"Había llegado una bomba Goliath, solo vino un día y otra vez se la llevaron, vieron que con esa bombeaba perfectamente el agua pero no la regresaron".

La exigencia más grande que tienen las más de 600 familias afectadas es que se les dé una solución a largo plazo, no soluciones temporales que duran solo unos días.

"Yo lo que quiero es que me den una solución para ya no vivir en la porquería. Se le dijo al presidente que cierre el agua en Chalco porque toda el agua de los baños públicos desemboca aquí en Culturas. Además, los días pasados donde ya habían depurado toda el agua, todo el lodo acumulado lo dejaban ahí y obviamente ayer que llovió otra vez se fue a las coladeras y por eso se volvió a salir toda el agua del drenaje".

Hasta el momento, los elementos de Protección Civil, Bomberos, Ejército Nacional, Cruz Roja Mexicana y trabajadores de los tres órdenes del gobierno continúan en la zona, tratando de desazolvar las coladeras y evacuando a algunos vecinos de sus viviendas mediante lanchas.

Los vecinos continúan en una incertidumbre constante, pues saben que mientras no haya una solución verdaderamente permanente, van a continuar sobreviviendo diariamente bajo las aguas negras, pues aún no termina la temporada de lluvias.

Los vecinos más longevos, como la señora Yolanda, comentan que este problema lleva muchos años sucediendo, y que saben que una solución sería el cambio de las tuberías, pues consideran que ya son bastante viejas y angostas.

"En lugar de que pidan que destapen esa tubería y cambien esa tubería que hay porque es muy angosta piden cosas materiales. Exigimos que cambien los tubos del drenaje, mientras no los cambien esto va a seguir así. A la gente no le gusta estar viviendo en el agua puerca".

