Solamente 40 pipas distribuyen agua en 13 delegaciones

Solo 40 pipas acercan el agua a las 13 delegaciones que se vieron afectadas con los recortes al suministro debido a los trabajos de mantenimiento del sistema de Cutzamala, se estima que hasta el jueves o viernes estará restablecido al 100%.

El titular de la Dirección Ejecutiva de Operación del Sistemas de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Alejandro Martínez, comentó que cuentan con 15 pipas propias y 25 están siendo rentadas para abastecer del agua potable a las ciudadanos.

“Donde hay pozos deben tener agua, y donde dependen de Cutzamala yo creo que el jueves o viernes se establecerá el servicio”, prometió el funcionario.

Desde el 1 de enero el titular de Sacmex, Ramón Aguirre anunció la disminución del suministro, en 13 de las 16 delegaciones, en algunas la escasez es total.

Un ejemplo es la delegación Benito Juárez. Ayer El Sol de México hizo un recorrido en una pipa que salió desde el Pozo Parroquia Número 1 hacia la colonia Portales, en el edifico 405 de la calle Tajín, para dejarle de parte de Sacmex 10 mil litros de agua, ahí tienen cortado el suministro al 100%.

Insuficiente

Elizabeth Morales, habitante del edificio, que cuenta con 40 departamentos están sufriendo las inclemencias por la falta del servicio. Denunció que hace tres semanas ellos ya habían solicitado el apoyo a Sacmex con 20 mil litros, aunque ayer el apoyo que les llegó de 10 mil litros fue insuficiente.

“Nosotros siempre hemos tenido problemas con el agua potable, el 22 de diciembre envié dos correos a Sacmex y hasta la fecha no me han respondido, en la delegación nos dicen que sí atienden la queja. No entendemos por qué siempre nos falla el agua, y ahora está peor”, expresó.

Ayer previo el recorrido desde Pozo Parroquia, hasta las 14:45 horas se habían enviado 15 pipas a diferentes colonias para el suministro. Cristian Canales, que manejó la pipa a la colonia Portales, ya había hecho su primer viaje, a las 10:00 horas llevó una pipa con agua a Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo.

Llevar solo una pipa le costó perder dos horas en el tráfico, y el resto en depositar el agua a la cisterna. Así estuvieron realizando viajes algunos conductores, a las 14:00 horas algunos ya habían entregado hasta tres pipas cargadas de agua. Mientras en algunas pipas caben 10 mil litros en otras 20 mil.