Suspenden Walmart por no acatar medidas sanitarias por Covid-19

El ayuntamiento de Coacalco colocó sellos de suspensión a la tienda de autoservicio de la cadena Walmart por incumplir con las medidas sanitarias en plena contingencia sanitaria por Covid-19.

El cierre del establecimiento, ubicado sobre el Boulevard Coacalco esquina con la vía José López Portillo, ocurrió la noche del sábado por personal de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos municipal.

Los funcionarios informaron que la tienda incumplió con las reglas señaladas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", impulsada por el Gobierno Federal y los lineamientos publicados en la gaceta de Gobierno del Estado de México.

Indicaron que el establecimiento rebasó el aforo permitido durante la contingencia, no se desinfectaban los carritos, no ofrecía gel antibacterial a los clientes, no se mantenía la sana distancia, además, empleados y clientes no portaban cubrebocas.

El alcalde Darwin Eslava exhortó a los establecimientos a cumplir con las medidas de seguridad sanitaria ya establecidas; en caso contrario, se harán acreedores a una sanción similar por parte de la autoridad municipal, la cual supervisa los negocios de la localidad.