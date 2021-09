Temen otro desastre en el Cerro de Chiquihuite

A 300 metros caminando de la zona de derrumbe en el Cerro de Chiquihuite, hay otras familias que temen por un nuevo desastre. Silvia León vive justo enfrente y aunque apenas el sábado le avisaron que tenía que desalojar, desde el pasado martes salió de su casa porque llovía demasiado y le daba miedo.

“Tengo 40 años aquí viviendo y nunca me había tocado que bajara tanta agua. Era una cascada. Hay un pozo de dos metros y medio de profundidad en la parte de arriba y el miércoles subimos un grupo de vecinos, estaba muy mojado el cerro y creemos que eso genera los agrietamientos, por eso se ha estado cayendo”, dijo.

Valle de México Limitan la búsqueda en cerro del Chiquihuite; hay amenaza de otro derrumbe

Antes del viernes -cuando ocurrió el desastre que mantiene sepultadas a tres personas- ya le habían llamado a Protección Civil del Estado de México porque hubo desprendimiento de piedras y tierra detrás de las casas.

Otra vecina, Sara, confirmó lo que atraviesan e incluso han ingresado escritos sobre estas afectaciones pero la autoridad no les ha brindado solución.

“Que nos enmallen el cerro. El de protección civil nos dijo que eso era mucho dinero, entonces, no nos dan ninguna esperanza, ¿cuánto tiempo vamos a estar en refugio?”, cuestionó apoyada de un grupo de siete vecinos.

Aunque ya evacuaron, Silvia y Sara visitaron su casa porque también le temen a los robos que puedan cometerse en su domicilios.

Autoridades del gobierno del Estado de México y del municipio de Tlalnepantla informaron que se incrementó el número de viviendas notificadas de 80 a 126 que deben desalojar la zona donde se desgajó el Cerro del Chiquihuite. Hasta el momento sólo 76 personas se han trasladado a los cuatro albergues temporales instalados por las autoridades municipales.

Asimismo, células de los tres niveles de gobierno visitan las casas para verificar cuántas personas aún permanecen en sus domicilios y exhortarlos a que atiendan la notificación del riesgo.

Alberto Ramírez tiene 64 años de edad y reconoció que está bajo riesgo al no querer salir de vivienda hacia un albergue, pero asegura que siempre ha vivido con ese peligro.

“Porque pues no es una zona residencial, en aquellos tiempos cuando llegamos hace 55 años llovía día y noche y no pasaba nada, gracias a Dios, entonces, nos quedamos. No nos vamos a mover. Todas las calles las abrimos a pala y pico, esta barda todos los vecinos cooperamos para construirla a base de cemento”, platicó.

Valle de México Derrumbe en Cerro del Chiquihuite sepulta casas; hay un muerto y 10 desaparecidos

Esperan buenas noticias

Jorge tiene 23 años y es esposo de Paola, de 20 años quien sigue bajo los escombros con sus hijos Jorge Dilán, de cinco años, y Mía Mayrin, de tres.

“No quiero otra cosa, más que saquen a mis hijos y a mi esposa con vida, es lo único que pido, no pido más”, expresó.

Jorge trabajaba en una obra cerca de casa, y sus vecinos le dijeron que se había derrumbado el cerro en la parte de Calvario, luego salió corriendo: “Era demasiado tarde cuando llegué aquí, las piedras estaban encima. Les gritaba, pero me respondían”, recordó.

Paula López, mamá de Jorge, tiene la esperanza de que los encuentren con vida como sucedió ayer con un perro.

“Hoy nos dieron más esperanza gracias a Dios, porque sacaron a un perrito con vida, más esperanza nos dieron, están trabajando sacando las piedras poco a poquito, como nos dijeron `esto no es de un día ni de dos``, esto lleva tiempo, tal vez mañana los tengamos con nosotros”.