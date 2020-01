Revelan audio de confesiones que el Monstruo de Toluca hizo a su mamá

Una vez más Óscar “N” mejor conocido como el Monstruo de Toluca acapara los medios de comunicación, luego de que se revelara una llamada entre el feminicida y su madre, a quien le confesó no sentir remordimiento por los asesinatos que cometió.

El pasado martes, el periodista Héctor de Mauleón dio a conocer un audio en donde el presunto asesino manifestó que antes de haber matado a las tres jóvenes en su casa, había acabado con la vida de su padre.

Esta ⬇ es parte de la conversación que mantuvo con su madre

—¿Cómo estás hijo?

—Pues... yo no importo. Oye, ¿mis mascotas?

—Ahí están. Nomás que mañana voy a ir primero contigo, porque creo que tienes audiencia, ¿no?

—Mira, mis tres opciones son estas. Escúchalas, pero no sientas gacho. Hay de tres sopas: o me matan, o me suicido o muero aquí de viejo y es lo único que hay para mí

—Ay, hijo

—Es lo que hay. Fue lo que le dije al detective cuando me entregué. Yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien. O sea, todo lo que dije, pues sí es neta, para qué te miento, para qué te echo choro. Sí, yo maté a papá... yo lo maté. A la hermana de tu novio, o sea, sí me la estoy pasando gacho, pero es lo que es. Soy un asesino, tampoco es para que me la esté pasando chido. O sea, si te llegas a enterar que me pasó, tú tranquila, tú ni me entierres, ya que sea de mí lo que sea, ¿va?

—No, hijo...

—No, tú chida. Yo no quería, ya ves que me contaste que los fueron a levantar para buscarme y todo, ya no quería que tuvieran broncas por mí, y menos tú, ¿no? Entonces, era eso. Nomás quería saber si ya están bien, si ya no los acosan.

—No, ya no, tengo el apoyo de la procu, tengo el apoyo de la fiscalía, ahorita ya nada más platiqué con la de los perros y ya nada más voy a ir a verlos...

—¿Quién es la de los perros?

—Pues ahorita voy ir a buscarla

—¿Mis perros quién los tiene?

—Ahorita me dijeron que tienen al Bronda hasta allá, no me acuerdo en qué colegio, donde cuidan perros

—¿Te marcó la abogada que me tocó?

—No, mañana voy a ir a conocerla... para presentarme y para ver qué vamos a platicar, para ver cómo van a tramitar las visitas...

—Uy, no, no quiero que me veas así, no manches

—Pero no estás golpeado, ¿nada?

—¿Golpeado? ¡No! Y si me golpean no te preocupes, no pasa nada. Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada. Si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada

—No me digas eso...

—Mira, es lo que puede pasar aquí y lo acepto

—¿Estás en una celda, estás con todos o estás solo?

—Ahorita por el proceso, estoy solo. Pero tarde que temprano que me van a mandar a donde están todos, y ahí sí voy a saber lo que es bueno. Pero no importa. Tú no te preocupes, tú sigue con tu vida. Tampoco te voy a decir que me arrepiento. No. Nadie me va quitar lo que hice, ni a golpes.

—Échale ganas

—No, tú relax, jefa. Ya aliviánate... Oye, tenía una duda, ¿no me podrías traer cosas de higiene personal?

—Sí, como qué te llevo, a ver dime

—Papel de baño, jabón, champú, cepillo de dientes, ¡gel! que en las audiencias me veo de la porquería, cremas, ese tipo de cosas

—Ropa. ¿Qué te llevo de ropa?

—Pants azul, chamarra azul que no tenga cuerda, y no sé si me puedas comprar unos tenis que no tengan agujetas... unos calzones, un par de todo, es lo que necesito, mi existencia no necesita más. Pero en serio no quiero que vengas a verme seguido... mira, me la van dejar caer bonito, ahorita nada más me están sentenciando por lo de Jessica, pero ya me están investigando las cinco anteriores, entonces (se ríe).

—Tú tranquilo, tú tranquilo

—No, yo estoy relax. Ya te dije que yo acepto lo que sea, Pues bueno, fue mi única llamada que tenía, ya la quemé, qué bueno que estás bien. Ya me tengo que ir. Te cuidas...

—Te quiero mucho...

—Todavía me dices que me quieres...

—Yo siempre te he querido, hijo, y te voy a querer siempre y lo he dicho, a mí no me importa lo que haya pasado, yo siempre te voy a querer, eres mi hijo y te voy a querer siempre. Escúchalo

Confesiones-Mounstro-de-Toluca.mp4

A finales del 2019, Óscar “N” mejor conocido como el “Monstruo de Toluca” fue tendencia en los medios de comunicación por los atroces crímenes contra tres mujeres que fueron halladas sin vida al interior de su casa.

Casi un mes después de darse a conocer los terribles hechos, el feminicida confesó a través de las redes sociales detalles de sus víctimas, objetos que dejó en la zona del crimen y por si fuera poco, se burló de las capacidad de las autoridades para atraparlo.