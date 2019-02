Urgen política de control animal en Edomex

“Tenemos que hacer una política pública de control animal, sobre todo canino, por el tema de las enfermedades en estos grupos ferales, perros salvajes que están atentando contra la sociedad”, aseguró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, entrevistado en torno a la muerte de una mujer atacada por perros en el municipio de Tecámac.

Reconoció, sin embargo, que los perros no tienen la culpa sino el humano que no tiene un cuidado de sus mascotas de dónde pernoctan conviven o se reproducen, por lo que llamó a diseñar una verdadera política pública que contemple, incluso, el entorno y a otras especies animales para no atentar contra el equilibro humanos, social y ambiental.

Puso por ejemplo países de Sudamérica donde se ha logrado controlar la natalidad de los perros callejeros, por lo que insistió en seguir exhortando a os ayuntamientos no para poner una política pública en un municipio sino en todos, porque es un asunto que está lacerando a la sociedad.

Señaló que es necesario incorporar este tema en el Código de Biodiversidad, pues tiene muchos aristas que se deben atenderse como el atentado contra el desarrollo sustentable o el maltrato animal. "Es un tema muy grave que debemos asumir todos", concluyó el ombudsperson de esta entidad.