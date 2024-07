Vivir en espacios reducidos, la realidad para la clase trabajadora en el Estado de México

Ixtapaluca, Méx.- Elizabeth es una mujer comerciante que reside en una vivienda de interés social en la colonia Cuatro Vientos, en el municipio de Ixtapaluca. Ella junto con sus dos hijos y su marido habitan una casa de poco más de 40 metros cuadrados desde hace casi siete años, y consideran que solo es un espacio que utilizan para dormir, no para vivir.

“Mi esposo y yo trabajamos todo el día, desde las seis de la mañana comienza nuestro día y llegamos aproximadamente a las ocho de la noche a la casa. La verdad es que solo es un espacio para descansar nosotros y nuestros hijos, que todo el día están en la escuela y llegan solo a dormir”, declaró la mujer.

Su vivienda la integran una planta baja y un primer nivel, en este último hay dos habitaciones: una para ella y su marido, y otra para sus dos hijos. Tanto Elizabeth como sus hijos coinciden en que no es lo más óptimo porque no existe privacidad alguna.

“Entiendo muy bien a mi hija, porque ya tiene 16 años y siempre me está insistiendo en que necesita su privacidad, pero no puedo hacer nada. Me da mucha impotencia, pero vivimos al día y no podemos permitirnos otra casa”, acotó la mujer.

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), para que una vivienda pueda ser considerada como adecuada debe cumplir con siete elementos básicos: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación y adecuación cultural.

Tanto Elizabeth como millones de mexicanos no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda digna, ya que de acuerdo con información de ONU-Hábitat se estima que, al menos, 38.4 por ciento de la población de México habita en una vivienda no adecuada.

Parte importante de que las personas no puedan acceder a una vivienda digna radica en la clase a la que pertenecen, la cual depende de los ingresos que perciben.

En México, según los datos del Inegi, el 56.6 por ciento de los mexicanos se encuentra encasillado en la clase baja, el 42.2 por ciento en la clase media, mientras que el 1.2 por ciento pertenece a la clase alta.

La edad promedio de las personas de clase media es de 35.9 años; las familias se integran de 3.1 personas por hogar y la gran mayoría de estos hogares son empleados con salarios formales y un ingreso promedio de 22 mil 297 pesos.

En el caso de la clase baja, la edad promedio ronda los 31.4 años, el núcleo familiar es de 3.9 integrantes y sus ingresos alcanzan, por hogar, un promedio de 11 mil 343 pesos.

Elizabeth y su marido tienen ingresos mensuales que no alcanzan los 20 mil pesos y destinan cerca de 2 mil 500 pesos a la renta del hogar en el que habitan, ya que adquirir una casa no entra en sus planes a futuro por el tipo de actividad económica que practican, es decir, comercio informal.

Las rentas en zonas populares de Ixtapaluca van de los 2 mil pesos en casas con una o dos habitaciones, y alcanzan los 5 mil, aquellas con dos plantas, donde hay tres habitaciones y dos baños.

En el caso de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, de acuerdo con datos recabados en distintas inmobiliarias o propietarios de viviendas en renta, el costo promedio es de 2 mil 500 pesos con los espacios básicos para vivir.

Pocas alternativas

Paola es una joven abogada que durante los últimos meses ha buscado un lugar donde poder vivir con su pareja Raúl, sin embargo se ha encontrado con muchas trabas en su proceso, principalmente el tamaño y el costo de los espacios que se encuentran en renta o venta.

“Es complicado encontrar una casa que sea amplia, así lo ha sido para nosotros que más adelante queremos tener hijos. Hemos buscado y las rentas más asequibles son de espacios muy pequeños, viviendas de una planta y una habitación, o viviendas con planta alta pero espacios sumamente reducidos. De solo entrar a ver el espacio nos sentimos asfixiados”, declaró la joven.

La abogada consideró que el costo tan elevado de espacios “decentes” para vivir es una cuestión que debería ser considerada como una problemática a legislar, el no poder acceder a espacios dignos y que sea posible pagar por ellos, por lo que algunas personas lamentablemente se tengan que conformar con vivir en 40 metros cuadrados, o en ocasiones mucho menos.

Claro que se debe legislar al respecto, he visto una desproporción abismal entre los salarios y las rentas. Y esto no es por otra cosa que por una falta de regularización, aunado a los espacios en arrendamiento que son sumamente pequeños.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estipula que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y desarrollar acciones que permitan a las personas disponer de una vivienda adecuada.

Fernanda Méndez, licenciada en Derecho por la UNAM y asesora legislativa de la Mesa Directiva del Senado de la República, considera que se debe buscar una legislación de forma urgente en el tema de las viviendas y sus costos.

Es crucial comenzar a analizar a detalle y presentar una propuesta de iniciativa de ley que asegure un espacio digno, accesible y seguro para todos.Fernanda Méndez, licenciada en Derecho por la UNAM

"Debemos legislar en favor del pueblo y no de los intereses empresariales. Esto implica establecer regulaciones más estrictas sobre el tamaño mínimo de las viviendas, considerando la salud y el bienestar de los habitantes, y controlar el incremento de los precios y renta y plusvalía”.

De acuerdo con la abogada, la legislación sobre la vivienda es completamente obsoleta y no toma en cuenta la vida de las personas que buscan construir un patrimonio propio en la actualidad.

“Con el paso del tiempo nos hemos vuelto una sociedad más solitaria, lo que ocasiona que los espacios habitacionales se hayan reducido notablemente. Aunque la ley de vivienda establece un rango de 30 a 60 metros cuadrados, esta normativa no ha sido reformada desde 2022”.

Acotó también que es importante prestarle atención a aspectos que van más allá de los ingresos y el estatus que podría darte un hogar propio sin importar las condiciones en las que se encuentre.

“Se han ignorado por mucho tiempo aspectos cruciales en la actual realidad del país y el mundo en general, como la salud mental y la comodidad de los habitantes. En su lugar, se ha priorizado el negocio de crear más viviendas en lugares cada vez menos habitables. Además, la plusvalía y el precio de las rentas han incrementado sin que se hayan realizado cambios significativos en la legislación que regulen estos aspectos”, finalizó.

Se ha priorizado el negocio de crear más viviendas en lugares cada vez menos habitables.

Lorena es residente de la colonia Los Héroes en el municipio de Ixtapaluca, y un año antes de la pandemia decidió independizarse y adquirir una vivienda para ella y su hija, ya que es madre soltera.

Ella habita un departamento de menos de 50 metros cuadrados, con dos habitaciones y de una sola planta, en el cual vive con su hija, que ahora tiene 6 años, y su hermana que por motivos de salud se encuentra en estos momentos con ellas.

Desde que llegó a habitar ese espacio se dio cuenta de lo reducido de la vivienda para poder desarrollarse en su vida cotidiana con su hija y hermana.

En los casi 5 años que llevo viviendo, aquí nunca he hecho una fiesta, porque no cabemos, me siento asfixiada solo de pensar en la posibilidad de que más de 10 personas estén en mi casa.

Señala que su dinámica familiar ha sido muy complicada en los últimos años, ya que tanto ella como su hermana e hija necesitan un espacio propio y el tener que compartir su cama con su hija le genera una falta de sentido de pertenencia.

“Nos peleamos mucho por dónde dejamos las cosas, mi hija con sus juguetes, el dejar las cosas fuera de su lugar y todas esas cuestiones. A veces quisiera que mi casa fuera más grande, para que en medio de una discusión pueda encerrarme en mi propio cuarto, pero no puedo ni hacer eso”.

Asegura que su salud mental también se ha visto afectada por habitar un espacio tan reducido, pues comenta que desarrolló ataques de ansiedad e insomnio desde hace unos años y acudió a un psicólogo por algunos meses, pero ya no pudo costearlo.

Especialistas en psicología humana han abordado el tema del hacinamiento generado por ocupar viviendas que abarquen espacios de terreno tan reducidos, y coinciden en que generan resultados negativos en la salud tanto física como psicológica.

De acuerdo con las Directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la vivienda y salud, el hacinamiento es resultado de un desajuste entre la vivienda y la familia y está directamente relacionado con el tamaño y diseño de la casa y el tipo, tamaño y necesidades familiares.

Los efectos del hacinamiento se caracterizan en términos generales por los peligros asociados con el espacio insuficiente para vivir, dormir y realizar actividades domésticas.

Como en el caso de los hijos de Elizabeth, que demandan un espacio independiente uno del otro; o el de Paola, que en un futuro planea tener un hijo y necesitará su independencia; incluso Lorena y la pérdida del sueño a raíz de no sentir que pertenece a su hogar.

Falta de privacidad influye en la salud mental

Daniela Luna, maestra en psicoterapia con especialidad en ansiedad, depresión, gestión emocional y autoestima, declara que el sentirse bien en un espacio influye mucho en la salud mental de las personas, además que depende mucho también de la tolerancia de cada individuo a desenvolverse en espacios reducidos.

“Existen muchas ocasiones en donde las personas suelen sufrir ansiedad por sentirse “atrapados”, o incluso abrumados de no poder tener control de un espacio tan reducido. Esta misma irritabilidad generada por la ansiedad los puede llevar a cometer actos impulsivos”.

Irán Rojas, licenciada en psicología egresada de la UNAM acota que un factor muy importante es la falta de privacidad que generan los espacios reducidos y concuerda con Daniela Luna en que se observa en mayor medida el estrés y la irritabilidad en el comportamiento de quienes habitan estos sitios.

En el caso de Lorena, de acuerdo con la psicóloga Irán, el no tener un espacio propio para su hija en su hogar, y en general con cualquier infancia, favorece la hipersexualización de los niños, de ahí que se generen alteraciones en el sueño al dormir en un mismo espacio con alguna otra persona.

La falta de espacio afecta en tu interacción con la sociedad porque al final del día tu ambiente se convierte en un factor importante para la salud mental.

Uno de los factores que la psicóloga considera más alarmante en cuanto a la dinámica familiar en espacios reducidos es la dificultad de establecer límites de interacción en el núcleo familiar, y por tanto el cómo se conforman las dinámicas familiares.

“Las dinámicas familiares son influidas literalmente en cómo se conforman los espacios físicos en el hogar. Por ejemplo, mamá y papá tienen un cuarto distinto al de sus hijos entonces eso facilita que se establezcan los roles de cada uno en el hogar. Nosotros como padres podemos establecer las reglas del hogar y ustedes como hijos en sus distintos espacios lo aplican. Entonces al no existir una diversidad de espacios, y no tener una claridad de los roles se pierde la dinámica en el hogar”.

Igualmente abordó la importancia de cómo los hijos deben tener privacidad dentro de un espacio tan íntimo como es tu hogar, específicamente en su habitación, para evitar conflictos o que no se tenga algún control sobre sus reacciones ante el conflicto.

“A lo mejor yo como hijo me molesto y me voy a mi cuarto para tener un tiempo. Necesito mi espacio, privacidad y necesito desahogarme, pero qué pasa cuando no tengo esta privacidad. Esto facilita que los conflictos crezcan y hace aún más difícil el manejo de las interacciones con los otros, ya que de forma individual no tienen la posibilidad de manejar sus emociones en privado antes de relacionarse”.

Para las personas es importante sentirse parte de algo y desarrollar un sentido de pertenencia y de identidad, lo cual también es tarea difícil viviendo en un espacio reducido, señala.

“Al final de cuentas el que tú tengas tu propio espacio también facilita tu expresión, por ejemplo en el caso de los adolescentes le pones la decoración que ellos prefieren en su habitación, pueden tener incluso desorganizado. Pero qué pasa cuando un cuarto es para cuatro o cinco personas, no pueden llegar a aspirar a tener esos elementos que son propios para la identidad”.

Se da atención a la necesidad de independencia

Los espacios y la viabilidad de viviendas reducidas también son un tema que preocupa al sector de la construcción, específicamente a los arquitectos jóvenes que ven el panorama desde una perspectiva distinta al resto, pero que tienen la misma preocupación, ¿cómo van a habitar un lugar tan pequeño?

Alejandro Hernández, arquitecto que labora en el sector privado, es consciente de que pese a la practicidad que significan habitar en viviendas tan pequeñas y el tipo de mobiliario que se puede utilizar para ahorrar espacios, como lo son los muebles multi funcionales, también van de la mano con la incomodidad.

El principal problema dentro de viviendas en espacios tan reducidos es la incomodidad, hay una falta de espacios personales, un exceso de espacios compartidos y eso desencadena en conflictos.

"Siempre es viable habitar cualquier espacio pero con la conciencia de uso y necesidades de los que lo habitan y lo diseñan”, resalta.

Sin embargo, acota que es mayor la necesidad de sentirse dueño de un espacio antes de pensar en las características de los mismos.

“Las necesidades económicas, de espacio y distancia han generado que las viviendas se vean reducidas. Ahora se busca tener un espacio propio aunque sea muy pequeño. En el caso de los jóvenes adultos, es su necesidad de independencia lo que los mueve a buscar esos espacios y las constructoras solo se están encargando de atender a esa demanda de necesidades y desde luego lo ven como una oportunidad de negocio”.

Infonavit autoriza construcciones mínimas de 38 metros cuadrados

Por su parte, la delegada del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), en el Estado de México, Dayra Vergara Vargas señaló que ese instituto únicamente autoriza construcciones mínimas de 38 metros cuadrados, y debe contar al menos con 2 recámaras, para que se ofrezca una oferta digna a sus derechohabientes.

De acuerdo con la titular estatal del organismo no solamente es importante establecer un parámetro mínimo de construcción, sino que los fraccionamientos se encuentren cerca de las escuelas y accedan a todos los servicios.

“Queremos aclarar que las viviendas las llevan a cabo los desarrolladores, y posteriormente nos visitan para que podamos integrarlas al Registro Único de Vivienda. Los empresarios siempre nos deben someter a nuestra consideración las construcciones, para que posteriormente podamos realizar visitas físicas y constatemos que realmente cumplen con todas las especificaciones”, apuntó.

Según el informe más reciente de Propiedades.com, plataforma líder en la digitalización del sector inmobiliario en México, la oferta de departamentos de entre 25 m2 y 75 m2 aumentó 14.3 por ciento entre 2019 y 2024, mientras que la comercialización de departamentos de más de 100 m2 cayó un 13 por ciento en el mismo periodo, debido básicamente a la baja en la tasa de fecundidad, a la tendencia a la planificación familiar, así como la relación entre el costo de vida y el ingreso mensual de los mexicanos.

La delegada del Infonavit aseguró que cuentan con personal de campo que se encuentra verificando la edificación de vivienda de este organismo, “pero yo diría que en el caso de la entidad es reducido el número de casas cuya construcción es menor de 38 metros”.

El precio, abundó, más reducido de una vivienda del Infonavit en la entidad, se ubica entre los 550 o 600 mil pesos, como puede ocurrir en Zumpango o Ixtapaluca.

Queremos que nuestros derechohabientes tengan una vivienda digna, en la cual pueda vivir bien con toda su familia. En los últimos recorridos que he realizado la vivienda más chica es de entre 60 y 70 metros.

En contraste, resaltó que ahora existe la posibilidad de que este instituto proporcione préstamos por 2 millones 800 mil pesos, con lo cual a la gente le alcanza para comprar viviendas en municipios caros como lo es Metepec.

También descartó que la vivienda que busquen los jóvenes para los próximos años en la entidad sea reducida, al pensar en tener un número menor de hijos, porque todavía se observa una tendencia a tener familias grandes.

Con información de Sandra Hernández.