Vuelven a levantar plumas de caseta Las Américas; suman seis vehículos afectados por "poncha-llantas"

Integrantes del movimiento Resistencia Civil Pacífica (RCP) se manifestaron en la Caseta T-2 del Circuito Exterior Mexiquense (CEM) de Las Américas, en Ecatepec, donde levantaron las plumas para permitir el paso libre a decenas de vehículos.

Durante la manifestación dos vehículos, que fueron obligados por los integrantes de esta agrupación a pasar sin pagar, resultaron afectados ya que se activó el poncha llantas y sus neumáticos fueron reventados quedando varados metros adelante de los módulos de pago. Con estos suman seis vehículos con los neumáticos pinchados.

Fue alrededor de las 14:00 horas cuando el grupo de manifestantes, acompañados por el ex diputado Petista Emilio Manzanilla Téllez, arribaron a las instalaciones de la caseta ubicada en el kilómetro 39 + 000, a la altura del fraccionamiento de Las Américas, y levantaron las plumas de varios cubículos.

Los manifestantes lograron desactivar una de las bahías y por ahí permitieron el libre tránsito de los vehículos. Argumentaron que es anticonstitucional la colocación del sistema “poncha llantas” y están en contra de la operación del sistema.

“Queremos que sea retirado este sistema, no es posible que te ponchen las llantas cuando es un derecho el libre tránsito. Lo que tienen que hacer las autoridades es obligar a que retiren el sistema; además de que la tarifa del peaje sea disminuida porque esta autopista es de las más caras del país y en cada tramo hay casetas".

El ex legislador refirió que la operación de las casetas es un abuso porque la autopista no cuenta con baños y servicios; aseguró que los seguros no responden y que la infraestructura es deficiente.

“Pásale, pásale, Artículo 11 Constitucional, paso libre”, fueron los gritos de los quejosos para incitar a los usuarios a pasar de largo. Varios aprovecharon y pasaron sin pagar, sin embargo, la mayoría se detenía y exigía que les cobraran el peaje.

Dos vehículos, una camioneta de carga y un automóvil particular, resultaron afectados ya que al pasar el sistema poncha-llantas se activó y pinchó los neumáticos y quedaron varados metros adelantes de los cubículos de cobro.

Manzanilla Téllez aseguró que se haría responsable del daño ocasionado a los dos vehículos, sin embargo, luego de unos minutos repentinamente junto a las manifestantes abordaron camiones y se alejaron del sitio.

El conductor de la camioneta de carga indicó que sí realizó el pago de la caseta, vía Tag; en tanto, la conductora del vehículo sedán refirió que no pagó debido a que no había nadie en el módulo. Personal de la empresa dialogó con ambos conductores para subsanar las afectaciones a sus unidades.

La tarde del martes, cuando inició el programa antievasión, que consiste en la activación de un sistema automatizado que levanta una serie de picos de acero que pinchan las llantas para quienes pretenden pasar sin pagar el peaje, el personal de Aletica, antes OHL, reportó a la empresa concesionaria que, por la tarde, simpatizantes de RCP llegaron y levantaron las plumas para dejar pasar a los vehículos sin pagar la cuota.

