Vasectomía gratis: clínicas en CDMX y Edomex en donde puedes hacerte el procedimiento

El control de la natalidad no corresponde únicamente a las mujeres, los hombres también pueden someterse a tratamientos para evitar un embarazo no deseado e incluso decidir si definitivamente no quieren paternar en ningún momento de su vida.

Uno de los procedimientos más sencillos es la vasectomía sin bisturí, un procedimiento anticonceptivo que consiste en una intervención ambulatoria.

Es un proceso seguro y gratuito que se ofrece en distintas unidades médicas en la Ciudad de México y el Valle de México, y es apto para hombres a partir de los 18 años de edad, además no tiene ningún efecto secundario sobre la salud del paciente.

“La vasectomía sin bisturí no afecta la producción y liberación de hormonas masculinas, ni produce cambios en el comportamiento sexual del hombre”, explicó la doctora Eloísa González González, encargada del módulo de vasectomía sin bisturí del Centro de Salud “Dr. Manuel Pesqueira” en un comunicado.

¿Dónde puedo realizarme la vasectomía en CDMX y el Valle de México?

Los hombres de 18 a 60 años que quieran acceder a una vasectomía pueden acudir a distintas clínicas en la Ciudad de México donde ofrecen el servicio gratuito, a continuación te decimos a dónde acudir:

Gustavo A. Madero / C.S.Tiii Dr. Manuel Cárdenas De La Vega

Azcapotzalco/ C.S.Tiii Dr. Galo Soberón Y Parra

Iztacalco/ C.S.Tiii Dr. Manuel Pesqueira

Coyoacán/ C.S.Tiii Dra. Margarita Chorné Y Salazar

Álvaro Obregón/ C.S.Tiii Dr. Manuel Escontria

Álvaro Obregón/ C.S.Tiii Jalalpa El Grande

Magdalena Contreras/ C.S.Tiii Oasis

Cuajimalpa De Morelos / C.S.Tiii La Navidad

Tlalpan/ C.S.Tiii Dr. José Castro Villagrana

Milpa Alta/ C.S.Tiii San Pablo Oztotepec

Tláhuac/ C.S.Tiii Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo/ C.S.Tiii México España

Benito Juárez/ C.S.Tiii Portales

Cuauhtémoc/ C.S.Tiii Dr. Domingo Orvañanos

Venustiano Carranza/ C.S.Tiii Dr. Juan Duque De Estrada

Venustiano Carranza/ C.S.Tiii Arenal 4ª. Sección

En el caso del Valle de México , las unidades médicas dónde ofrecen este servicio anticonceptivo son:

Cuautitlán/ Unidad Médica:Nueva Santa María Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli/ Unidad Médica:Santa María Tianguistengo

Tultitlan/ Unidad Médica: Ampliación Benito Juárez

Ecatepec De Morelos/ Unidad Médica: Ruíz Cortines/ Unidad Médica: Chamizal

Nezahualcóyotl/ Unidad Médica: Metropolitana

Huixquilucan/ Unidad Médica: Centro De Salud Huixquilucan

San Mateo Atenco /Unidad Médica: Ceaps San Mateo Atenco

¿Cómo se realiza la vasectomía sin bisturí?

El Instituto de Salud del Estado de México indica que la vasectomía sin bisturí se realiza con previa anestesia local, después se hace un orificio muy pequeño para extraer los conductos por donde pasan los espermatozoides, éstos se separan y obstruyen para impedir el paso del esperma.

Después de la operación se requiere descanso por algunos días y pasados tres meses de la intervención se realiza un estudio de laboratorio llamado espermatoconteo para asegurarse de que ya no hay posibilidad de un fecundar un óvulo.

En el caso de que el resultado sea negativo, se realiza otro conteo al mes, si este vuelve a ser positivo, es posible que se realice una reintervención. Durante ese lapso es necesario que se utilice un preservativo para evitar un embarazo no deseado.

Requisitos