Vecinos alertaron sobre inundación en Cuautitlán

CUAUTITLÁN. Jessica y Miguel apenas pudieron ingresar ayer a su casa en el fraccionamiento Rancho San Blas, en el municipio mexiquense de Cuautitlán, tras la inundación que los dejó sin estufa, refrigerador, cama, sillones, trastes y su motocicleta.

El jueves, horas antes de que se desbordara el Rio Chiquito, Jessica alertó a autoridades locales, por medio de un chat vecinal de WhatsApp, que el caudal estaba tapado por tierra y ramas, y que la lluvia estaba muy fuerte. Sin embargo, afirmó, no la escucharon.

“Me sacaron del chat. Les estaba pidiendo ayuda para que vinieran a ver, pero sólo me sacaron y al poco rato ya estábamos inundados. Somos la primera casa de esta calle y fuimos los primeros afectados con el agua”, lamentó la mujer.

Miguel, su esposo, tiene dos empleos, y cuenta que durante 10 años compraron poco a poco sus muebles y la motocicleta con la que él sale a trabajar.

“El jueves en la noche nos salimos. No tuvimos ayuda, y como pudimos nos fuimos con unos familiares. Agarramos maletas y a nuestro perros y nos los pusimos en la cabeza, porque el agua nos llegaba hasta el pecho”, dijo Miguel.

Fue hasta las 10:00 horas este sábado que bajó el agua en su calle, Cerrada de Rancho Nuevo, aunque no en su totalidad, pues aún había un encharcamiento de aguas residuales de al menos 20 centímetros, luego de alcanzar hasta metro y medio de altura.

“No sabemos exactamente cuánto perdimos, pero sí lo más esencial, lo que usamos para comer, para vivir y hasta para trabajar. Aparte no hay luz y tampoco agua para bañarnos o limpiar bien”, lamentó Miguel

A diferencia de esta pareja, una de las más afectadas ya que su vivienda se encuentra al fondo del fraccionamiento y colinda con el canal, familias de al menos 16 de las 20 calles dañadas comenzaron a ingresar a sus casas dos horas antes para evaluar sus pérdidas e iniciar la limpieza, pues el agua fue drenada en la madrugada por trabajadores de los municipios de Cuautitlán, Tlalnepantla, Coacalco, así como la Cruz Roja y del gobierno estatal.

El fraccionamiento emanaba un olor fuerte a cañería, por lo que trabajadores repartieron cubrebocas a los habitantes y personal de limpieza, además de suministrar vacunas contra el Tétanos y Hepatitis B, ante el posible foco de infección.

Pocas horas después de los primeros ingresos, las vialidades comenzaron a llenarse de montones de muebles mojados y sucios, comedores inservibles, bocinas, electrodomésticos, cuadros y hasta figuras religiosas.

El Ayuntamiento llamó a algunos camiones de carga y decenas de recolectores de basura en sus triciclos para ayudar a mover todo lo que alguna vez formó parte de un hogar.

“Será una recolección de hoy (ayer) y varios días más. No sabemos cuánto exactamente, pero serán toneladas, y serán llevados al tiradero de Tepotzotlán (a hora y media del municipio) donde originalmente toda la basura del municipio es llevada”, detalló el presidente municipal, Aldo Ledezma.

Negocios también resultaron con daños. Por ejemplo, la papelería y café internet de don Martín tuvo pérdidas de al menos el 40 por ciento de su mercancía,entre monografías, cuadernos y papeles.

“Salí afectado, pero no tanto como las casas de los vecinos que no estaban, porque a esa hora seguían trabajando. Como pude puse barricadas en la entrada y eso ayudó a que no me entrara tanta agua, pero los que estábamos salimos a ayudar a los niños y personas que estaban solas en sus casas”, relató.

Foto: Guillermo Pantoja, La Prensa

En la cerrada Rancho los Colorines, al menos ocho autos fueron pérdida total, pues sus dueños no estaban y no había forma de moverlos. Por ello, Martín y algunos vecinos los subieron a tabiques creyendo que con eso los salvarían, pero no fue así. Al menos el auto de la familia Curiel, vecinos de don Martín, fue pérdida, ya que aún al medio día, su interior estaba encharcado.

“Era el auto de la familia. Entró el agua por el escape, a los asientos, está lleno de agua sucia. Ya no sirve”, comentó uno de los afectados

Foto: Guillermo Pantoja, La Prensa

Para apoyar con la limpieza, el Ayuntamiento y la Cruz Roja donaron kits, todos los habitantes hicieron filas para recibirlos.

Además del personal del Ayuntamiento y del gobierno estatal, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ayudaron con la limpieza de las calles y el destape de algunas coladeras. Sin embargo, estos últimos llegaron 40 horas después de la tragedia.

Foto: cortesía

Hasta ayer, el municipio realizaba un censo casa por casa para tener la cifra exacta de las personas afectadas y llevar los resultados ante una mesa de trabajo con autoridades de los municipios de Tultepec, Tultitlán, la Comisión del Agua del Estado de México, el gobierno estatal y federal.

El municipio también busca establecer responsabilidades y los mecanismos para apoyar a los damnificados, que, según los últimos datos, ascendían a 2 mil personas.

De acuerdo con el presidente municipal, la inundación habría sido ocasionada por el gobierno de Tultepec, al reducir el ancho del Río Chiquito, provocando la inundación.

“El problema es que se puso un tapón, presumimos que por parte de Tultepec a este cauce del río (…) comentan que se estaban inundando, y más adelante están los trabajos del suburbano del AIFA, entonces para prevenir que se les inundaran las obras fue que pusieron el tapón”, explicó Ledezma.