Vecinos de la Benito Juárez postergan duchas y el agua embotellada

Marie Claire Aguilar, vecina de la colonia Noche Buena, en Benito Juárez, lleva dos semanas corriendo detrás de los camiones repartidores de agua. Cada dos días, paga 120 pesos por dos garrafones de 20 litros cada uno, para consumo y preparación de alimentos en su casa. Y para bañarse visita la casa de su padre, ubicada en la colonia Escandón, en Miguel Hidalgo.

Esa rutina la repetirá las próximas dos semanas debido a que su colonia recibe agua contaminada con algún tipo de aceite. La emergencia ameritó que el Ejército trasladara a la alcaldía una de sus plantas potabilizadoras, utilizadas en desastres como los huracanes Alex u Otis.

Te puede interesar: Recibirán agua limpia en dos semanas más

“Llevaba muchos años de no comprar garrafones de agua. Tenía mi filtro, que ahora ya no sirve porque se contaminó con el agua. Me duele el codo, porque por eso invertí en un filtro, para ahorrar”, comentó Marie, quien ya gastó cerca de mil pesos en agua potable.

Aseguró que en su colonia se agotan rápido los garrafones. En la calle Giorgia, en la colonia Nápoles, a menos de un kilómetro y medio de la casa de Marie Claire, un vendedor de agua Bonafont apuntó que desde la semana pasada sus ventas han aumentado y ahora tiene nuevos clientes.

“Aquí en este edificio (en Giorgia) no vendía y ahorita me están pidiendo de cinco o hasta 10 garrafones por departamento. Antes acababa de vender todos los garrafones hasta las 6 o 7 de la tarde, ahorita a las 3 o 4 ya no tengo nada”, relató.

Verónica López vive en otra colonia a donde llega el agua contaminada: Del Valle Centro. Es especialista en medio ambiente y sustentabilidad, cursó una maestría sobre el tema en Alemania, y aunque lleva años evitando el agua embotellada y otros plásticos de un solo uso, esta emergencia la obligó a comprar más de 33 garrafas desechables.

Esa agua la debe usar, por lo menos en dos semanas, para beber, lavar algunos trastes y conservar vivo su jardín. Si debe lavar ropa o ducharse va a casa de una amiga, pero no a diario.

Intentó buscar garrafones de 20 litros de agua en las tiendas cerca de su casa. “Los subieron de precio, estaban carísimos, y yo no puedo gastar mucho porque sigo sin trabajo”, comentó. Por eso decidió ir al supermercado a comprar más de 30 garrafones de cinco y un litro para poder beber, limpiar y regar sus plantas. "No me puedo permitir gastar mi dinero así y menos por agua”.

Esta semana solicitó uno de los garrafones gratuitos que están disponibles en el parque de San Lorenzo, a unas cuadras de su casa. Para recibirlo, los servidores del gobierno capitalino le pidieron INE y el número de folio que el Sistema de Aguas (Sacmex) asignó a las casas censadas, sin embargo su inmueble no ha sido visitado por la saturación de trabajo.

El Ejército activó el Plan DNIII / Foto: Alejandro Aguilar / El Sol de México

“Fui por un garrafón, pero no me lo dieron porque Sacmex no ha ido a mi casa y no tengo ese folio, por eso sigo comprando agua en botella”, lamentó. CDMX Clausuran predio que podría relacionarse con contaminación de agua en Benito Juárez

Esos garrafones los llena el Ejército, quien toma el agua de pipas que envía el Sacmex y la limpia en su planta. Puede llenar 25 envases por hora.

Una guardería infantil ubicada en Porfirio Díaz 94, de la colonia Noche Buena, comenzó a usar garrafones para el lavado de manos, dientes y algunos alimentos de los 40 niños y niñas que cuidan ahí.

“El agua de la cisterna solo la estamos usando para el baño. Y estamos usando casi 90 litros al día para lavar manitas, dientes y algunos alimentos, estamos intentando ahorrar y no tocar el agua de la cisterna”, relató una pedagoga del lugar.

También aseguró que hoy el personal de la alcaldía Benito Juárez los visitará para lavar la cisterna y llenarla con agua limpia de pipa. El Sol de México preguntó a la alcaldía cuántas cisternas lavarían, pero no contestó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En esa misma calle, numerosos restaurantes y cafeterías mantienen sus puertas abiertas, sin ninguna restricción o aviso sobre el empleo del agua de sus tuberías.

“Solo estamos usando garrafones para beber y preparar bebidas”, comentó Regina, encargada de una cafetería dela zona. Los trastes, comentó, los lavan con agua de la llave porque cuentan con su propio filtro.