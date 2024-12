Bloqueo en Naucalpan lleva más de 8 horas; vecinos protestan por falta deagua

Vecinos de Naucalpan de Juárez han bloqueado la avenida Conscripto en su cruce con la calle de Herradura por más de 8 horas como protesta a la falta de agua que padecen habitantes de al menos siete colonias.

Los manifestantes indican que llevan siete días sin el abasto de agua, además de que denuncian que los recibos de luz les llegan con cobros muy altos.

Los vecinos denuncian que las autoridades de OAPAS les surten el servicio de agua por tandeo con pipas de agua, situación que los habitantes no están de acuerdo porque no les alcanza y no pueden realizar sus actividades diarias con normalidad.

Los manifestantes piden que el abasto se les restablezca en las tomas de sus domicilios.

No es la primera vez que los vecinos se manifiestan por este problema de abasto de agua, por lo que esperan un diálogo con autoridades para que les den una solución.

Debido a esta protesta se registra una severa afectación vial, principalmente para automovilistas que pretenden ingresar a la Ciudad de México, hacia las Lomas de Chapultepec, Santa Fe y Polanco.

Se recomienda a los automovilistas tomar otras rutas de acceso a la Ciudad de México debido a que en este punto de Conscripto y Herradura se encuentra cerrado por los manifestantes.

