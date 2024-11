Vecinos de Tultepec mantendrán bloqueo en obras del Tren Suburbano

Residentes de las comunidades de Santiago de Teyahualco, El Chaparral y 10 de Junio, municipio de Tultepec, se reunieron la mañana de este miércoles con personal de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y del de la Secretaría de Gobernación Federal (SEGOB), sin embargo, determinaron que se mantiene el plantón en las obras de ampliación del Tren Suburbano (TS) hacia las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El paro de los trabajos del TS inició la mañana del 7 de noviembre, con este suman ya siete días; los inconformes acusaron que las obras complementarias están incompletas, otras mal hechas y unas más ni siquiera han comenzado.

La reunión se llevó a cabo alrededor de las 10:30, donde participaron cuatro vecinos, personal de la SEDENA y de la SEGOB: dos horas después, minutos después de las 12:30 horas, concluyó el encuentro en el que se acordó que, a partir del jueves, se calendarizarán los recorridos por la zona para revisar las obras complementarias.

Los manifestantes, aunque calificaron el encuentro como “bueno”, decidieron no quitar el plantón que mantienen donde se construye la estación 10 de junio en la colonia del mismo nombre, hasta que, comentaron, no vean que la SEDENA comienza con las obras complementarias, ya que aún cuando hubo buena disposición del General encargado, Ivan Uribe, éste les manifestó que no se cuenta con presupuesto para solventar todas las exigencias.

Jonathan García Negrete, uno de los vecinos afectados, relató que al cumplirse cinco días del paro y ante la negativa de las autoridades federales de atenderlos, amagaron con bloquear las vías de los ferrocarriles de carga que transportan mercancías y suministros a la zona industrial del Valle de México. Un día después, la mañana del martes, fueron contactados por el presidente municipal Sergio Luna Cortés para sostener un encuentro con el personal de Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).

Agregó que durante la reunión a la que acudió el General encargado de la obra fue cordial, amable y dispuesto a escucharlos, sin embargo, días antes en reiteradas ocasiones aseguró que no harían obras externas al Tren Suburbano y que llegaba “a cumplir órdenes y no a cumplir caprichos de la gente”. Durante el encuentro acordaron realizar un recorrido físico en las inmediaciones de la colonia 10 de junio donde se ubica la estación del mismo nombre, que finalmente no se llevó a cabo.





El pasado 7 de noviembre, en punto de las 08:00 horas, los inconformes decidieron detener las obras en la estación 10 de junio. Acusaron que de nueva cuenta las autoridades federales, ahora bajo la administración a cargo de la SEDENA, continúa sin cumplir con las obras complementarias de la zona que habían sido acordadas con la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte (SICT); pidieron la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheimbaun Pardo.

Este es el segundo paro de las obras, ya que el pasado 25 de julio los pobladores también detuvieron las obras y siete días después, la mañana del 2 de agosto, tras reunirse con funcionarios de la SEGOB, pactaron algunos acuerdos y los trabajos reiniciaron.

Pliego petitorio

Entre sus exigencias, plasmadas en un pliego petitorio, se encuentran: las vías del tren elevadas a 3 kilómetros de la avenida lago de Guadalupe y avenida San Pablito, la construcción de una ciclovía en la avenida Recursos Hidráulicos, un arco-techo en la explanada de Santiago Teyahualco, así como el peritaje a la tela justo Sierra Méndez, un terreno para los festejos del Santo Patrono de la Virgen de San Juan de los Lagos y áreas verdes para un campo deportivo.

Además de continuar con la construcción de la avenida Matamoros a 4 carriles de Coacalco a Cuautitlán, apoyos para el ingreso de recursos federales para la comunidad, un pozo de agua, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reconstruya el templo de la comunidad, al igual que peajes a bajo costo, presentado de proyectos que contemplen pasos peatonales y vehiculares, avenidas vehiculares funcionales, paso sobre la avenida del trabajo y la continuación de la avenida Toluca.

Con una inversión de 25 mil 800 millones de pesos, el recorrido a bordo del Tren Suburbano desde Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será de 40 minutos, sin transbordos y trenes con itinerarios establecidos. La apertura de este nuevo tramo ayudará a la movilidad de entre 84 mil y 165 mil personas.

Este ferrocarril eléctrico, en el nuevo tramo, contará con 6 estaciones, un patio de maniobras, 7 pasos peatonales, 3 viaductos ferroviarios, 9 pasos vehiculares y vías de carga y pasajeros.

