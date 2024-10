Ven en riesgo la siembra de 30 hectáreas de romeritos en Mixquic

La inundación de sus parcelas mantiene en vilo a los productores de al menos 30 hectáreas dedicadas al cultivo de romeritos en Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, pues deben esperar ocho días para que el agua sea drenada y puedan sembrar la tierra.

La siembra de esta planta, explicaron, debería iniciar forzosamente en la segunda quincena de octubre, es decir, el lunes, para estar lista a mediados de diciembre, cuando las familias capitalinas y de otros estados utilizan este producto en sus cenas navideñas y de año nuevo.

Para que la producción de al menos 240 toneladas de romeritos no se pierda, las autoridades capitalinas informaron que drenarán el agua estancada, crearán sistemas para desviar el líquido, en caso de nuevas lluvias durante este periodo y en el futuro desazolvarán los canales al menos dos veces al año. Asimismo, otorgarán semillas a los campesinos.

Cada hectárea dedicada a este cultivo necesita 1.4 toneladas de semillas y produce entre ocho y nueve toneladas de romerito una vez concluida la temporada, de acuerdo con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Cornadr).

Parte de los trabajos de drenado, precisaron las autoridades, iniciaron el lunes de esta semana y estiman que se necesiten 80 máquinas para desahogar el agua estancada y lograr el plazo de ocho días, que se cumple el próximo sábado.

De acuerdo con los afectados, las fuertes lluvias registradas el fin de semana pasado ocasionaron nuevas inundaciones en un total de 72 hectáreas, donde también se cultivan hortalizas.

Esta zona enfrenta encharcamientos y anegaciones desde junio pasado por el inicio de la temporada de lluvias.

Miguel, de 65 años y productor de hortalizas, afirmó que desde mediados de año, los ejidatarios comenzaron a padecer las pérdidas de sus productos.

El campesino señaló que paró su producción desde entonces, pues su terreno continuamente se encharca y enfanga, ahogando las semillas y provocando la pérdida de los nutrientes en la tierra.

Foto: Cortesía

“Somos gente de campo, de esto vivimos, pero no podemos sembrar porque no sirve. Hemos buscado otras formas de trabajar porque ahorita aquí no se puede”, explicó el floricultor.

La Corenadr detalló a El Sol de México que la distribución de las hectáreas afectadas por las inundaciones son: 30 de romeritos, 20 de brócoli, cinco hectáreas de cilantro, cinco de acelga, dos de rábano, cinco de calabaza y cinco de chilacayote.

Ayer, la jefa de gobierno, Clara Brugada, recorrió la zona, donde también se comprometió a entregar un apoyo económico a los afectados.

"Vamos a hacer un apoyo económico inmediato para que podamos, entre la Alcaldía, entre el propio seguro agrícola y el Gobierno de la Ciudad, dar un apoyo a cada productor para estos días”, indicó.