Victor Hugo Romo vuelve “corregido y aumentado” a la Miguel Hidalgo

Víctor Hugo Romo Guerra, regresará a la delegación Miguel Hidalgo, de la que ya fue jefe delegacional, ahora como su primer alcalde electo, "corregido y aumentado, más sereno, más ecuánime, mucho más preciso y con más experiencia", resaltó y dijo que en su administración no habrá excesos ni gastos superfluos.

En entrevista, se autodefinió como un miguel hidalgólogoy en términos futbolísticos, expuso que "antes, a los 33 años que pude gobernar, quería burlarme a todos los jugadores, meter todos los goles, chutar todos los penaltíes, y ahora a los 40 años, la diferencia es que con serenidad sabemos hacer equipo, jugar el rol de generar tiros de precisión, objetivos concretos, pasar el balón".

Y orgulloso, resaltó que sabe dónde está cada rincón de la Miguel Hidalgo: "Conozco las 89 colonias, ubico dónde están todas las alcantarillas, luminarias, cuales son los parques públicos, los mercados, ubico cuando menos 10 problemas base de cada colonia", enfatizó.

Romo Guerra resaltó que nació y ha radicado siempre en esta demarcación, en la colonia San Miguel Chapultepec, donde vivió su niñez y adolescencia, luego en la Escandón y finalmente ya con familia en la Anzures, siempre en la Miguel Hidalgo.

Manifestó que "el éxito de un buen gobierno es el punto de equilibrio; nos vamos a ceñir con las políticas que ha determinado Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de austeridad, en materia de equilibrio, honestidad, combate a la corrupción, en materia de vivir en la justa medianía".

"No excesos, no gastos superfluos, no guaruras, en fin, yo creo que éste es el nuevo molde que está proponiendo Morena, para la nueva clase política mexicana, y vamos a estar siguiendo la línea y postulados de Morena, pero sobre todo, el propósito es hacer un buen gobierno, con resultados.

Abundó que en la Miguel Hidalgo los resultados serán en cinco ejes principales que regirán su administración.

El eje de la seguridad, el de la movilidad, el del combate a la desigualdad a través de la política o del desarrollo social, el eje de la infraestructura y reconstrucción, y el eje de servicios públicos y gobierno de calidad.

Detalló que estos cinco ejes van a concentrar 100 acciones en los tres años de su alcaldía.

Asimismo, categórico, sostuvo en referencia a la exdelegada Xóchitl Gálvez, quien lo denunció por supuestamente haber pagado reparaciones al mercado Escandón que no se realizaron, que "no vengo a dividir, sino a reconciliar, no vengo a perseguir absolutamente a nadie".

"Pero yo no voy a dedicar un solo segundo de mi tiempo a perseguir a Xóchitl Gálvez, al actual delegado, a mis adversarios, por un asunto de corte político", afirmó.

"Me centraré en que en un año, vuelva a ser Miguel Hidalgo la más segura de la Ciudad de México, porque hoy, pasó a ser de la más segura a la más insegura, y primer lugar en robo a transeúnte, en robo con violencia, primer lugar en trata y extorsión, feminicidios".

Víctor Hugo Romo reveló que creció 465 por ciento el narcomenudeo, teniéndose ubicados 180 puntos de venta de drogas, no sólo en "tienditas", sino en departamentos en "micheladas".

Indicó que hay grupos delictivos que cobran derecho de piso en Polanco, cuya existencia fue negada por parte del gobierno actual, no solamente delegacional, sino del gobierno de la Ciudad de México, y que hoy operan en flagrante extorsión.

Citó la balacera en la taquería El Kalifa de Lomas de Chapultepec , donde murió una mujer extranjera, las balaceras en las colonias de Las Pensiles, así como narcomenudeo excesivo en Santa Julia, en la Tlaxpana, Argentina, Tacubaya, y en Tacuba.

En este marco anunció que con las nuevas facultades que tendrá como alcalde, contratará un número importante de elementos de seguridad, a los que capacitará y equipará con sistema de radiolocalización GPS, para saber dónde están los uniformados.

Además de que instalará más cámaras de vigilancia, alarmas vecinales, drones antibalas que cuiden los lugares de mayor incidencia delictiva, "y sobre todo de manera paralela, una política de empleo efectiva.

"Vamos a desarrollar un programa que se llama Vive y Trabaja en tu Delegación, que es emplear a los miguel hidalguenses y darle incentivos fiscales a las empresas, para que si el 50% de su planta laboral es de Miguel Hidalgo, tendrán 40% de descuento del impuesto sobre nóminas, lo que está en el Código Fiscal.

Además, anunció que su gobierno va a emplear a vecinos miguel hidalguenses, para que trabajen en el barrio y hagan trabajo comunitario, y reactiven la economía.

"Nosotros creemos que un empleado más, un estudiante más y un deportista más, es un delincuente menos". Comentó también que va a ser el gestor número uno, para que se termine el tren interurbano que aliviará la vialidad en las avenidas Constituyentes, Reforma y Observatorio.

Expuso que gestionará también para que se haga la Línea 10 del Metrobús, que será del Centro al Toreo, a través de Ejército Nacional, para aliviar el tránsito en arterias como San Joaquín, Ejército Nacional, Marina, Legaria, Mariano Escobedo y México Tacuba, generándose mejores salidas para Polanco.

En el combate a la desigualdad, informó que se echará a andar una política social muy importante, aunado a diversos programas, y gratuidad en deportivos y faros del saber.

En cuestión de servicios y gobierno de calidad, dijo que se aplicará un programa delegacional llamado Reporte 24 horas, que va a resolver los 10 servicios urbanos más usados y usuales, en 24 horas como límite, a través de una aplicación.