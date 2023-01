Estudiante de Artes Plásticas y gran amiga, así era Yaretzi joven fallecida en accidente del Metro

Este sábado el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tuvo de nueva una tragedia, un choque por alce de trenes, cómo lo dijo Omar García Harfuch, dejó 59 heridos y una persona muerta, esa persona era Yaretzi, una joven universitaria de 18 años.

“Todo nuestro apoyo y solidaridad a la familia de Yaretzi, vengo de estar con sus padres y se les está dando todo el apoyo necesario”, declaró Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa momentos después de corroborar la identidad de la joven.

En redes sociales, amigos y compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han mostrado su indignación por la muerte de Yaretzi Adriana Hernández Fragoso, además de recordarla como una buena estudiante y gran amiga.

"Adriana Hernández, mejor apuntada en los medios como "Yaretzi" no murió en vano. No tenía 25 años como dicen en muchas noticias: tenía 18 años y era una fantástica artista. Tu muerte no fue en vano Adri. Vamos a quemarlo todo", escribió Letizia Rbsn una de sus compañeras a través de su cuenta de Facebook.

Un usuario de Facebook que se hace llamar Caricaturas en la UNAM, señaló "Yaretzi era nuestra compañera, recién terminó de cursar el primer semestre de la Universidad, estudiante de Artes Plásticas en la UNAM y ex alumna de Escuela Nacional Preparatoria plantel 3 'Justo Sierra'.n QDEP y pronta resignación a su familia".

Yaretzi fue sepultada este domingo en el panteón Parque Memorial, ubicado en Naucalpan. Familiares y amigos de la universidad fueron a darle el último adiós a Yaretzi Adriana entre globos blancos, aplausos y porras.

Las amigas de Yaretzi cargaron en sus brazos fotografías de la joven de 18 años para recordarla y entre sollozos gritaban su nombre.

Con información de El Sol de Toluca