Solo 3 candidatos independientes lo consiguen y van por la Presidencia

Ayer terminó el plazo y solamente tres independientes consiguieron las 869 mil firmas requeridas para competir en las elecciones presidenciales de julio: Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter.

Pedro Ferriz de Con acusa que grupos del narcotráfico tienen información de la lista nominal y que negocian esos datos, por lo que el INE debe investigar si por esa vía se dio la filtración masiva de credenciales que supuestamente han usado independientes para conseguir estar en la elección.

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, defendió por su parte la validez de la firmas que recibió. No obstante, dijo que tiene preparado un equipo legal para cualquier escenario.

El Sol de México conversó con Margarita Zavala, donde anunció que Ernesto Cordero y Roberto Gil Zuarth ya son parte de su equipo, así como Armando Ríos Piter, quien dijo que hoy se reúne con ella e insistirá en una sola candidatura independiente.





Gil Zuarth y Cordero van a la campaña de Margarita Zavala

La aspirante a la presidencia de la República por la vía independiente, Margarita Zavala Gómez, ya tiene listo su equipo de campaña, entre ellos figuran dos de los cinco senadores rebeldes del PAN: Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, y Roberto Gil Zuarth, quien renunció a su curul en el grupo parlamentario.



“Me estará apoyando en la medida de lo que puede Roberto Gil, estará Ernesto Cordero, estarán mujeres que han estado también en gobiernos y que me honran mucho con su presencia, ya presentaré a una parte del equipo y me apoyan panistas que están convencidos que la opción de una política humanista es la mía y que no traicionó a nadie”, aseguró.

Foto: Daniel Galeana/ Ya tiene listo a su equipo de campaña

Aseguró que no solo cuenta con el apoyo de los militantes, sino con el voto panista; pese a que algunos de ellos como Germán Martínez Cázares, expresidente de esa fuerza política y calderonista, han optado por otros partidos como Morena o el PRI.

Margarita Zavala Gómez dijo que ese tipo de decisiones son parte del costoso reparto de sillas y curules en el poder, sin embargo, son decisiones personales en las que ella no se meterá ni exigirá algún tipo de lealtad.

Ríos Piter p ide candidatura única

Armado Ríos Piter llamó a Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón el Bronco a unirse para formar una sola candidatura independiente a la Presidencia de la República, la cual debe de recoger propuestas de combate a la corrupción e impunidad que tanto preocupan a la ciudadanía y que los candidatos de partidos políticos han olvidado.



“Lo he venido diciendo desde hace ya más de un año, que un solo candidato independiente logre poner los intereses de la gente por encima de la visión partida que tienen los candidatos de las coaliciones hoy. Los independientes tenemos una oportunidad que no debemos de desaprovechar, que es tener un diálogo, una plataforma común que contraste nuestras propuestas contra lo que están haciendo los candidatos de partidos”, dijo en entrevista con El Sol de México .

El político guerrerense alista una reunión con Zavala sobre el tema, justo un día después de que concluyera el plazo para obtener firmas de apoyo para la candidatura independiente, y donde los tres obtuvieron preliminarmente las necesarias para aparecer en la boleta.

Foto:Daniel Galeana/ Admitió que quiere ser independiente único en la boleta

El senador con licencia admitió que quiere ser ese independiente único en la boleta, pero según él más allá del nombre, lo importante es construir un proyecto que acabe males de la política nacional como la compra de voto, el clientelismo o el uso de los recursos públicos o de la delincuencia en las campañas políticas, ya que eso genera corrupción. “Por supuesto que mi interés primario es ser quien abandere ese esfuerzo, he planteado una ruta para poder lograrlo, espero que en el diálogo con los otros no podamos poner de acuerdo más allá de quién declina por quién”, añadió.

En caso de no logarse este acuerdo con Zavala y El Bronco, Ríos ya visualiza el camino de su campaña, la cual deberá de aprovechar el descontento de las personas hacia los partidos por su despilfarro de recursos.

Finalmente, aseguró que ya tiene alianzas con diferentes sectores , tales como la comunidad lésbico gay, agrupaciones que apoyan la despenalización de la mariguana e intelectuales, con quienes ha diseñado propuestas para resolver problemas como inseguridad y corrupción.

AMLO es el nuevo padrino de la mafia del poder: El Bronco

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, defendió la validez de las firmas que recibió durante el plazo que estableció el INE para participar en el proceso electoral del 1 de julio, y consideró que “sería un grave error no incluirme (en la boleta)”.



El gobernador de Nuevo calificó a Andrés Manuel López Obrador como "el nuevo Padrino de la mafia del poder", luego de que en las listas de candidatos plurinominales de Morena al Congreso aparecen nombre como el de Napoleón Gómez Urrutia, exiliado en Canadá.

"La suma (de los personajes a la lista) que ha hecho Andrés Manuel más que fortalecerlo, en el camino lo va a debilitar porque todos los que se han sumado con él son parásitos de un sistema, han avergonzado a México, han sido parte de lo que él ha calificado como la mafia del poder.

Hoy, él se convierte en el nuevo jefe de la mafia del poder. Murió el Padrino y nace el nuevo Padrino", dijo.

Rodríguez Calderón confió en que el INE valide las más de un millón 200 mil firmas que ha logrado reunir en 26 estados, para aparecer en la boleta presidencial el 1 de julio próximo. No obstante, dijo que tiene preparada un equipo legal para cualquier escenario.

Foto: Cortesía/ Jaime Rodríguez defendió la validez de las firmas que recibió durante el plazo que estableció el INE

Por otro lado, El Bronco se quejó de la excesiva fiscalización que la autoridad electoral ha hecho en el proceso de recolección de firmas, pues hasta lo que uno se comía se registraba. Aseguró que en dicho proceso logró recaudar 18 millones de pesos, por lo que consideró una vergüenza y una burla para la sociedad que sus adversarios de los otros partidos políticos José Antonio Meade, Ricardo Anaya y López Obrador solo hayan reportado un tercio de ese gasto. “No puede ser que yo haya gastado el triple del dinero. Siguen engañando a la sociedad mexicana”, dijo.

Rodríguez Calderón explicó que prefiere contratar a un ciudadano que tenga mil seguidores en Facebook que a un Napoleón Urrutia o al yerno de Elba Esther Gordillo.

“Vamos a convocar a ciudadanos y expertos en temas que en el camino los vamos a encontrar porque en la red ahí está el verdadero conocimiento de las personas”, comentó.

Consideró que muchos tenían la esperanza en López Obrador y con las listas plurinominales al Congreso ese sentimiento se está debilitado. "Ojalá pueda seguir reclutando más gente; me gustaría mucho que lo haga, así me los quita".