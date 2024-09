100 compromisos de AMLO: ¿cuáles sí cumplió, cuáles no y cuáles están pendientes?

El 1 de diciembre del 2018, Andrés Manuel López Obrador delineó una lista de 100 compromisos que tendría cumplir a lo largo de su gobierno.

Desde programas sociales, obras insignias y proyectos de austeridad, el recién nombrado presidente en ese entonces prometió hacer de México un país sin corrupción e impunidad.

Ahora, el fundador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha asegurado que sólo le faltaron dos compromisos por cumplir; no obstante, El Sol de México hizo un recuento sobre cuáles se cumplieron, cuáles no y los que quedaron pendientes o no hay medición objetiva para saber si se cumplió.

Objetivos que sí cumplió AMLO

Dar atención especial a los pueblos indígenas

Entregar becas educativas a estudiantes de nivel básico

Otorgar becas de 800 mensuales a los estudiantes de nivel medio superior y de

Otorgar becas de 2 mil 400 pesos mensuales a 300 mil estudiantes universitarios

Poner en funcionamiento 100 universidades públicas con carreras acordes a cada región

Cancelar la Reforma Educativa de 2013 y establecer en la Constitución el derecho a la educación gratuita en todos los niveles

Implementar un programa de mejoramiento urbano en colonias marginadas de la frontera norte

Bajar los sueldos de los altos funcionarios y aumentar el de los trabajadores que ganan menos de 20 mil al mes

Aumentar la pensión para adultos mayores

Apoyar a un millón de personas con discapacidad

Construir con trabajadores locales caminos rurales

Otorgar un apoyo económico semestral para la siembra de alimentos a pequeños productores

Establecer precios de garantía para la compra de alimentos básicos en los almacenes de Diconsa y Liconsa

Plantar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables para crear 400 mil empleos

Otorgar créditos a la palabra y sin intereses para la adquisición ganado

Otorgar créditos a la palabra a artesanos y dueños de pequeñas empresas

Entregar los apoyos del gobierno sin intermadiarios

Respetar la autonomía del Banco de México con el fin de evitar inflación y devaluación

Sólo los integrantes del gabinete ampliado tendrán secretarios particulares

Reducir 50 por ciento el gasto en publicidad del gobierno

Prohibir que los funcionarios empleen a trabajadores del Estado en su domicilio

No comprar mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente

Eliminar seguridad personal para funcionarios que no lo necesiten

Eliminar gastos de vestuario y protocolo destinados al presidente, colaboradores y familiares

Cuidar los bienes de las oficinas a disposición de servidores públicos

Evitar gastos innecesarios en el extranjero y sólo designar un delegado federal en cada una de las entidades

No contratar despachos para la elaboración de proyectos legislativos u otros documentos que puedan ser realizados por los servidores públicos

Aumentar el catálogo de delitos graves

No habrá moches en el Poder Legislativo

Poner en venta el avión presidencial y la flotilla de aeronaves

Eliminar la pensión y servicios de funcionarios para expresidentes

Establecer un programa de mejoramiento urbano en las colonias marginadas

Aumentar la inversión pública para la producción de petróleo, gas y electricidad

Modernizar las plantas existentes y priorizar las hidroeléctricas de CFE

No permitir el uso de semillas transgénicas

Fijar el salario mínimo por encima de la inflación

Se solicitará la modificación del artículo 35 Constitucional para legalizar las Consultas Ciudadanas

El primer domingo de julio de 2021 hubo una consulta de revocación de mandato

Recorrer constantemente los municipios y estados del país para resolver problemáticas y evaluar avances

Llevar a cabo una reunión diaria con el Gabinete de Seguridad

Crear la Guardia Nacional

Constituir 266 coordinaciones de seguridad pública atendidas por la Guardia Nacional

Los 50 consulados de México en Estados Unidos defenderán los derechos de nuestros paisanos

Conmemorar los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata

Compromisos que no cumplió

Mantener el Programa de Estancias Infantiles

Otorgar becas para la investigación científica y tecnológica

Garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos mediante un sistema de salud de primera

No aumentar los impuestos en términos reales ni incrementar la deuda pública

Seguir una política de austeridad republicana y transparentar el patrimonio de los funcionarios del gabinete

No comprar sistemas de cómputo en el primer año de gobierno

Cancelar fideicomisos u otros mecanismos utilizados para ocultar fondos públicos

Prohibir que los Secretarios de Estado convivan en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes con contratistas

Las compras del gobierno se harán de manera consolidada, por medio de convocatorias y con observación ciudadana y de la ONU





Celebrar contratos de obra con la participación de ciudadanos y observadores de la ONU

Reubicar las secretarías del gobierno federal en las distintas entidades de manera voluntaria y sin afectar a los trabajadores

No permitir violaciones al Estado de derecho ni los fueros y privilegios

Reformar el artículo 108 de la Constitución con el fin de quitarle el fuero al Presidente

Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos cuyo valor exceda 5 mil pesos

Eliminar el Estado Mayor presidencial y el CISEN

Eliminar las inspecciones a establecimientos comerciales

Impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovables

No recurrir a métodos de extracción que afecten la naturaleza

No permitir proyectos que afecten el ambiente y no privatizar el agua

Lograr la cobertura universal en telecomunicaciones y proveer internet gratuito en espacios públicos

Solucionar la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México en tres años

Investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa para conocer el paraderos de los jóvenes y castigar a los responsables

Respetar la libertad de expresión

Mantener relaciones de respeto con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial

Implementar el Plan de Protección Civil Nacional y el ABC para catastrofes naturales

Respetar los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias

Mantener una relación de respeto, beneficio mutuo y coordinación con el gobierno de Estados Unidos

Respetar la libertad de prensa, la manifestación de ideas y de creencias religiosas

Crear una Constitución Moral junto con la ciudadanía





Compromisos que quedaron inconclusos

Atender a todos los mexicanos bajo el principio "por el bien de todos, primero los pobres"

Impulsar la formación artística desde la educación básica y apoyar a creadores y promotores culturales

Implementar un plan para apoyar a los damnificados de los sismos de 2017

Implementar un programa de entrega de fertilizantes empezando por Guerrero

Fomentar la actividad pesquera; los pescadores de atún y sardina recibirán un precio justo por sus productos

Se creará Segalmex para distribuir los productos de la canasta básica a un menor costo

Transferir a las comunidades mineras el impuesto por la extracción

No aumentar el precio de las gasolinas, el gas, el diésel y la luz más allá de la inflación

Los ahorros que se obtengan por nopermitir la corrupción y por la austeridad se utilizarán para financiarlos programas de bienestar

Integrar estructuras y programas duplicados

Ningún funcionario podrá cerrar las calles o detener el tráfico sin causa de emergencia

No remodelar oficinas ni comprar mobiliario de lujo





Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios

Siempre tratar con amabilidad a los ciudadanos

Establecer relaciones comerciales y financieras dando preferencia a los gobiernos que destaquen por su honestidad

Ir contra la riqueza mal habida

Construir el Tren Maya

Crear un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec

Rehabilitar las seis refinerías y construir una nueva en Tabasco

Implementar el programa de la Zona Libre de la Frontera Norte

No reprimir al pueblo y buscar, ante todo, la paz

Liberación a presos políticos y víctimas de represalias del poder

La Fiscalía General contará con absoluta autonomía

Lograr el progreso con justicia y promover el bienestar del alma, no sólo material