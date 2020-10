A un año del Culiacanazo, no nos hemos recuperado: CEAIV

Hace un año, Culiacán fue testigo del poder que ejerce el crimen organizado con el llamado "Jueves Negro" o "Culiacanazo", en donde se desató una ola de violencia tras la detención de uno de los hijos de "El Chapo", Ovidio Guzmán, quien fue liberado ese mismo día, según las autoridades, en beneficio a los habitantes.

Por su función, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas ha dado acompañamiento a las personas que interpusieron una denuncia después del 17 de octubre del año pasado, viendo por un lado, cómo las familias se siguen adaptando a su nueva realidad y por el otro, el desinterés de Gobierno por seguir operando en materia de seguridad exactamente con la misma mecánica que ha demostrado no ser efectiva.

▶ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Para el Comisionado, Óscar González Mendívil, el dar seguimiento a 44 casos de víctimas por el "Jueves Negro" ha sido una serie de sentimientos encontrados, por el hecho de que la ciudadanía observó por unas horas el músculo real de la delincuencia organizada en Culiacán, en un nivel que nunca antes se había visto.

Ha pasado un año de uno de los eventos delictivos que, por su alcance, dejó huella en la memoria de miles de personas.

Hasta ahora, la Comisión ha destinado 131 mil 804 pesos en la atención de las familias de los tres civiles que murieron en el enfrentamiento y cinco personas lesionadas. Además, cerca de un millón de pesos por cinco autos robados y 30 carros dañados siguen pendientes. De comercios dañados, ya ni siquiera se tiene la cuenta.

Cicatrices del "Culiacanazo"

En entrevista para El Sol de Sinaloa, Óscar González destacó que una de las cicatrices que dejó el enfrentamiento "es un shock que tenía que ver, en primer lugar, con la presencia descarada de la delincuencia organizada, así sin tapujo, mostrando el diente, la violencia y eso no lo había visto así en la historia de la ciudad y es una ciudad que está acostumbrada a muchas cosas.”

“En la conciencia de todos lo que vivimos eso, está la idea de que hubo un límite que se rebasó y en un año yo no sé si hemos llegado o recuperado la frontera anterior a eso (…) entonces estos canijos como que se robaron un pedazo más, estos malandrines, no tienen otro nombre, nos robaron otro trecho de tranquilidad y yo creo que no la hemos recuperado.”

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

En el primer aniversario del Jueves Negro, el funcionario señaló que aún no tienen claro qué fue lo que pasó con exactitud aquel día, sin embargo, destacó el efecto de los que fueron testigos.

“Olvídate de eso, yo te voy a hablar del efecto que vimos nosotros aquí. Lo primero fue miedo, fue angustia, fue temor y después fue un sentimiento de incredulidad, ¿cómo es posible que a estas alturas sigan pasando estas cosas?”.

Dijo que a pesar de lo ocurrido, las autoridades de seguridad trabajan de la misma manera mecánica y comentó que mucho de lo que buscan es que entiendan que no se puede descansar respecto a ese tema.

“Lo primero que hacemos y que batallamos mucho es que la autoridad entienda que el hecho de que nosotros existamos no significa que él ya puede lavarse las manos y puede ponerse a descansar en ese tema (…) por eso la ley se llama Ley de Víctimas, no se llama la Ley de Comisión de Víctimas. Hubo autoridades que inmediatamente (aportaron) y hubo otras en las que todavía seguimos batallando con ellos.”

Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

Además, reveló que hasta ahora se han invertido más de 131 mil 804 pesos en apoyo a los familiares de las víctimas del "Culiacanazo".

“Te puedo decir que hemos apoyado en cosas materiales, le hemos destinado para pago de medicinas, algún servicio médico, pago de gastos funerales, un total de 131 mil 804 pesos, se fueron a la atención de asuntos que tiene que ver con las personas fallecidas y con las personas lesionadas.

De los vehículos estamos hablando de casi un millón de pesos en daños, eso sí tiene que salir del fideicomiso, porque eso rebasa con mucho la posibilidad presupuestal que nosotros tenemos".

Foto: Jesús Verdugo│ El Sol de Sinaloa

Detalló que el aquel día, los delincuentes no buscaron un perfil fijo sobre las víctimas, "la forma en la que ocurrieron los sucesos no estaba el propósito dirigido hacia alguien en específico. Entonces tuvimos personas afectadas o victimizadas de todos los rangos de edad y de todos los niveles socioculturales, económicos, etcétera, igual respecto al sexo, no hay un patrón específico".

▶️ Las contradicciones sobre quién decidió liberar a Ovidio Guzmán

Fotos: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa

Actualmente se contabilizan 44 víctimas, sin embargo, Óscar González señaló que "estamos seguros que hubo más, porque la experiencia nos dice que lo que llega con nosotros no es el número exacto de todo lo que ocurrió, hay otros que presentaron la denuncia y que no llegaron con nosotros. Hay un número extra ahí, que son los que se fueron directamente a la dirección de la Fiscalía General de la República esos tampoco van a llegar con nosotros, porque hay una Comisión de Víctimas nacional que atiende ese tipo de casos.”

Finalmente, hizo un llamado a la población afectada que para presentar su denuncia. "Todavía hay gente que puede venir, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver el tema y aconsejarlo legalmente cuáles son las posibilidades y ya dependiendo de eso será el tipo de servicio que le vamos a dar".

















¿Cómo ocurrió el Culiacanazo? Escucha todos los detalles en el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer