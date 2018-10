Al menos 5 mil migrantes han entrado a México, reporta Segob

Entre hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, son alrededor de 5 mil personas las que han ingresado a nuestro país, informó el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

Destacó que por nueve distintos puntos en una extensión de más de 35 kilómetros, comenzaron a ingresar por el río, una gran cantidad de migrantes centroamericanos de forma ilegal a nuestro país.

Detalló que los migrantes hondureños que han solicitado refugio en nuestro país, son mil 128, el número de migrantes atendidos en el recinto ferial, son de mil 28. El retorno por solicitud de migrantes hondureños que quieren regresar ya a su país, en este momento es de 366.

Pero en lo que ha sido la marcha y la caravana, el número es inferior, y quienes han pernoctado en los parques públicos, particularmente uno, el número es bastante inferior, alrededor de dos mil, dos mil 300 personas.

El funcionario dijo que en este momento, el total de migrantes que se tienen alojados en las estaciones migratorias de todo el territorio, es de cuatro mil 273 personas.

Y en lo que va del año, se han retornado de manera asistida, a 82 mil 166 migrantes del Triángulo Norte de países de Centroamérica, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras.

En conferencia con medios, el funcionario afirmó que “el Gobierno mexicano en este momento va a seguir conminando al diálogo, no vamos a caer en exigencia de gobierno alguno que pretenda provocar en México una reacción hostil por sí misma, sin fundamento, sin haber agotado todas las vías que se pueden dar en el diálogo que sostenemos como vemos nosotros la migración’’.

Navarrete Prida precisó que México tiene obligación y convicción de aplicar el marco legislativo, no es opcional. Es una obligación que les corresponde a las autoridades de cualquier nivel de gobierno aplicar nuestro marco normativo.

Explicó que este marco normativo en materia de migración se basa en principios.

El primero, reconocer que el migrante no es un criminal. La migración no se criminaliza en nuestro país. La migración se entiende como un fenómeno de realidades compartidas y de pleno respeto a los derechos humanos.

Segundo, México ha abogado, no ahorita, de siempre, por tener una migración ordena. Significa esto una migración documentada.

Y tercero, en este suceso que no se tenía un antecedente de la magnitud de lo que ocurrió este fin de semana, salvo en aquel momento de la década de los 80, con la entrada de miles de familias guatemaltecas, que generó la creación de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no teníamos un antecedente así.

El titular de Segob destacó que hay personas que se dedican a actividades delictivas dentro de la caravana migrante, y que es muy importante tener esa información en beneficio de todos, de mexicanos y de extranjeros.

“Ni tampoco vamos a caer en la presión de grupos de interés, que lo decimos con mucha claridad, aprovechándose de la condición de vulnerabilidad de esta población centroamericana y mexicana, están utilizando a familias, a niños, a jóvenes, a mujeres, para presionar una llegada a Estados Unidos, que no va a ocurrir porque no van a poder ingresar a ese territorio, si no pasan filtros con nosotros y que sí corren gran riesgo, porque además está inmersa esta situación en un proceso electoral intermedio, difícil sobre el tema de la migración en los Estados Unidos de Norteamérica, a donde el gobierno de México lo ve con enorme respeto, es su proceso electoral’’.